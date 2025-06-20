Цены на топливо в Таллинне двигались разнонаправленно

Как передала BNS пресс-служба предприятия, в Таллинне стоимость литра бензина 95 miles за неделю выросла на 1,5 цента, а стоимость топлива 98 miles plus упала на ту же сумму. Стоимость дизельного топлива выросла на 5,5 цента. В Риге цены на бензин выросли на 6 центов, а стоимость дизельного топлива - на 10 центов. В Вильнюсе цены на бензин за неделю не изменились, но стоимость дизельного топлива выросла на 13 центов.

В Таллинне стоимость литра бензина 95 miles в пятницу составила 1,599 евро, что на 0,5 цента меньше, чем в Риге, но на 15 центов больше, чем в Вильнюсе. 98 miles plus в Таллинне стоил 1,629 евро, на 4,5 цента меньше, чем в Риге, и на 8,1 цента больше, чем в Вильнюсе.

Стоимость дизельного топлива в Таллинне составила 1,479 евро, что на 9,5 цента меньше, чем в Риге, и на 12 центов меньше, чем в Вильнюсе.