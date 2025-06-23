Разница в тысячи евро: жительница Эстонии прошла несколько судов, чтобы доказать ошибку чиновников

Жительница Таллинна три года судилась с Кассой по безработице, чтобы доказать неравное обращение и что ее пособие по безработице было несправедливо маленьким.
Неле с июня 2006 года по октябрь 2021 года работала в рекламном агентстве. С апреля 2014 до конца сентябрь 2021 у нее была подработка и был заключен договор подряда с некоммерческой организацией (НКО).
С 10 апреля по 27 августа 2019 года она была в отпуске по беременности и родам, а с 28 августа 2019 года по 1 октября 2021 года - в отпуске по уходу за ребенком, в течение которого получала от НКО дополнительный доход в размере 64,84 евро в месяц.
Договор подряда с НКО был расторгнут 30 сентября 2021 года. В связи с прекращением экономической деятельности 1 октября 2021 года трудовой договор был завершен и с рекламным агентством.
18 ноября 2021 года Неле была зарегистрирована как безработная.
13 лет выплат впустую?
Касса по безработице (далее - Касса) решением от 19 ноября 2021 года назначила Неле пособие по страхованию от безработицы на период с 1 декабря 2021 года по 25 ноября 2022 года с мизерной дневной ставкой в 9,73 евро.
Неле попыталась обжаловать это решение, однако безуспешно: в Кассе сослались на Закон о страховании от безработицы, согласно которому при расчете размера пособия учитываются все месяцы, в которых застрахованному лицу выплачивались доходы.
Хотя периоды отпуска по беременности и родам, а также отпуска по уходу за ребенком обычно не включаются в страховой стаж, в данном случае Касса учла этот период, поскольку Неле получала в это время доход от НКО. И как мы знаем, те выплаты были чисто символическими.
Неле такой расклад не устроил и она обратилась в Таллиннский административный суд, чтобы оспорить решение Кассы. Она просила пересчитать пособие, исходя из доходов, которые были до ухода в декрет, а не тех, что были во время отпуска по уходу за ребенком.
За первые сто дней она получила 973 евро вместо, как она считала, положенных ей 2586 евро
Если бы расчет велся на основе ее прежней зарплаты, дневная ставка составила бы 43,10 евро, и тогда размер пособия был бы значительно выше: 25,86 евро в день (60 процентов) за первые сто дней и 17,24 евро (40 процентов) за оставшееся время. Что намного больше назначенных Кассой 9,73 евро в день. То есть за первые сто дней она получила 973 евро вместо, как она считала, положенных ей 2586 евро.
Разница в два раза
Пособие Неле получала с 1 декабря 2021 года по 25 ноября 2022 года.
При ставке в 9,73 она за этот период получила 3502,80 евро.
При ставке 25,86 евро за первые сто дней и 17,24 евро за оставшееся время она бы в итоге получила 7068,40 евро.
В своем обращении к суду Неле подчеркнула, что считает действующий порядок несправедливым, поскольку в итоге наказывают тех родителей, которые подрабатывают во время отпуска по уходу за ребенком.
Хотя она 13 лет платила взносы и зарабатывала на уровне средней зарплаты, из-за небольшой подработки в отпуске по уходу за ребенком она лишилась права на полноценное пособие.
Но Таллиннский административный суд 27 мая 2022 года встал на сторону Кассы и признал, что пособие рассчитано верно: если родитель работал во время отпуска по уходу за ребенком и затем стал безработным, размер пособия определяется на основании выплат за девять месяцев работы, предшествовавших трем последним месяцам работы (при условии уплаты страховых взносов по безработице).
Поскольку таллиннка получала доход во время отпуска по уходу за ребенком по договору подряда, у нее начислялся и страховой стаж за этот период.
Таллиннский окружной суд 5 июля 2023 года также не увидел никаких нарушений со стороны Кассы.
Дошла до Госсуда
Неле не захотела мириться с тем, что ее будто бы наказывают за то, что она платили страховые взносы в госказну даже во время отпуска по уходу за ребенком, и она обратилась в последнюю возможную инстанцию - в Госсуд.
«Тот факт, что Конституция не обязывает законодателя поощрять частичную занятость во время отпуска по уходу за ребенком, не означает, что ухудшение положения родителя, который работал в этот период, является разумным», - говорится в обращении к суду.
В Кассе продолжали настаивать на том, что такой подход является справедливым. А если, например, изменить закон так, чтобы страховой стаж не учитывался в период отпуска по беременности и родам, независимо от того, работал человек в этот период или нет, то у некоторых не наберется необходимый страховой стаж, и они не будут получать пособие по безработице вовсе.
«Поскольку система страхования от безработицы основана на принципе солидарности, получатель пособия не имеет права требовать точного возврата взносов, уплаченных в систему», - говорится в ответе Кассы.
Оценка экспертов
Канцлер юстиции пришла к выводам, что действующая система расчета пособия по безработице несправедлива по отношению к родителям, которые работали во время отпуска по уходу за ребенком.
- Нарушается принцип равенства: родители, которые работали хоть немного во время отпуска, получают меньшее пособие, чем те, кто вообще не работал.
- Нарушается право на собственность: родители теряют часть компенсации только из-за того, что решили работать в период ухода за ребенком.
- Это противоречит целям государства: государство хочет, чтобы родители сохраняли связь с работой, но при этом наказывает тех, кто пытался это сделать, снижая им пособие.
- Это не стимулирует людей быть активными: проще не работать вообще, чем немного подрабатывать - так выгоднее по деньгам. Это неразумный сигнал от системы.
- Решение проблемы не было бы сложным: изменение правил расчета пособия не создало бы большой нагрузки на систему и было бы административно выполнимо.
А по оценке правительства и Министерства экономики и коммуникаций, положения Закона о страховании по безработице не противоречат Конституции:
- Система страхования по безработице работает на принципе солидарности - не каждый получает обратно столько, сколько внес.
- Формула расчета пособия едина для всех и не учитывает, почему у человека был низкий доход.
- Работа во время родительского отпуска - личный выбор, и страховой стаж за это время учитывается.
- Исключения для тех, кто работал за меньшую зарплату, сделают систему несправедливой и дорогой.
- Пособие - это не компенсация зарплаты, а поддержка от государства.
Министерство социальных дел также посчитало, что спорные положения закона соответствуют Конституции:
- Нельзя оценивать ситуацию только с точки зрения родителей в отпуске - это может привести к другим формам несправедливости.
- Если позволить выбирать более выгодный период для расчета пособия, это нарушит равное отношение ко всем.
- Если не учитывать стаж, накопленный во время родительского отпуска, это будет несправедливо, поскольку человек все-таки платил страховые взносы в этот период.
Министр юстиции и цифровых технологий придерживается иной точки зрения - текущие правила нарушают Конституцию:
- Люди платят страховые взносы, но могут получить меньше пособия, чем должны - это нарушает их права.
- Правила несправедливо обращаются с родителями, которые работают во время отпуска по уходу за ребенком: те, кто работает за низкую зарплату, получают меньше пособия, чем те, кто не работает.
- Хотя цель - предотвратить мошенничество и сэкономить бюджет - понятна, экономия не стоит таких нарушений, ведь количество пострадавших мало, а система финансируется из налогов на зарплату.
- Такие правила могут также ограничивать право человека свободно выбирать работу и профессию.
В общем, министр считает, что эти нормы нужно изменить, чтобы сделать систему справедливее.
Три года разбирательств принесли плоды
В итоге в мае 2025 года Госсуд встал на сторону Неле и признал, что расчет размера пособия был неверным.
В Госсуде пояснили, что хотя закон стремится избежать злоупотреблений и упростить ведение дел, в данном случае это не оправдывает несправедливое обращение с теми, кто работал во время отпуска по уходу за ребенком. Государство не должно экономить деньги за счет работающих родителей, которые не знают о юридических последствиях, и ухудшать их положение.
Такая практика подталкивает новоиспеченных родителей получать зарплату в конверте и не платить налоги?
Кроме того, стимулирование работы во время отпуска помогает снизить риск остаться без работы, а государству выгодно, чтобы люди продолжали работать и платить налоги. Поэтому уменьшение пособия из-за работы в отпуске по уходу за ребенком не является справедливым и не соответствует цели закона.
Суд задался вопросом не подталкивает ли такая практика новоиспеченных родителей к тому, что во время отпуска по уходу за ребенком они будут работать, но не платить налоги и страховые взносы? Ведь так можно избежать снижения пособия, при этом государство будет терять налоговые и страховые платежи.
В итоге Госсуд отменил решения предыдущих судов и постановил, что Касса должна пересчитать размер пособия Неле, учитывая зарплату и страховые взносы, уплаченные до отпуска по беременности и родам, и вынести новое решение.
Судебные издержки каждая сторона должна нести сама.