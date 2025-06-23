Разница в тысячи евро: жительница Эстонии прошла несколько судов, чтобы доказать ошибку чиновников

Но Таллиннский административный суд 27 мая 2022 года встал на сторону Кассы и признал, что пособие рассчитано верно: если родитель работал во время отпуска по уходу за ребенком и затем стал безработным, размер пособия определяется на основании выплат за девять месяцев работы, предшествовавших трем последним месяцам работы (при условии уплаты страховых взносов по безработице).

Поскольку таллиннка получала доход во время отпуска по уходу за ребенком по договору подряда, у нее начислялся и страховой стаж за этот период.

Таллиннский окружной суд 5 июля 2023 года также не увидел никаких нарушений со стороны Кассы.

Дошла до Госсуда

Неле не захотела мириться с тем, что ее будто бы наказывают за то, что она платили страховые взносы в госказну даже во время отпуска по уходу за ребенком, и она обратилась в последнюю возможную инстанцию - в Госсуд.

«Тот факт, что Конституция не обязывает законодателя поощрять частичную занятость во время отпуска по уходу за ребенком, не означает, что ухудшение положения родителя, который работал в этот период, является разумным», - говорится в обращении к суду.