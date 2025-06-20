ВИДЕО Над Таллинном кружат реактивные самолеты

Летчики готовятся к авиашоу, которое состоится в честь Дня Победы 23 июня на побережье Пярну. Воздушное выступление начнется в 14:00 над заливом Пярну, примерно в 300 метрах от берега. Лучший обзор откроется с Пярнуской набережной и пляжной зоны перед ней.

Зрителям с чувствительным слухом, а также семьям с маленькими детьми рекомендуется использовать средства защиты слуха, поскольку шесть двухмоторных реактивных самолетов издают очень громкий звук во время полета.

«Turkish Stars» - это акробатическая группа в составе турецких ВВС, получившая международную известность с 1992 года благодаря своим впечатляющим выступлениям. Обычно команда выступает на шести реактивных самолетах Canadair NF-5 в серо-красно-белой раскраске.