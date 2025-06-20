Рынок недвижимости словно маринуется в собственном соку, но есть нюансы

​В апреле, по скорректированным данным, индекс Pindi, отслеживающий среднюю цену квартир, составлял 2381 €/м². Если в апреле в городах, охваченных индексом, было совершено 1226 сделок с квартирной собственностью, то в мае количество сделок достигло 1245.

«На первый взгляд, рынок словно маринуется в собственном соку - но это только если смотреть на общие цифры. В некоторых регионах и группах активов ощущается легкое оживление. Хотя общий фон до сих пор хрупкий, вторичный рынок начинает выходить из застоя», - сказал Пеэп Сооман, партнер по продажам Pindi Kinnisvara.

«На рынок вернулись так называемые флипперы, то есть скупщики квартир в плохом состоянии, которые делают быстрый ремонт и выбрасывают недвижимость на рынок по более высокой цене - это признак веры определенной группы инвесторов в то, что падение рынка закончилось», - привел он пример.

По сравнению с пиковой ценой в декабре 2023 года, индекс стал ниже на 13 процентов.