Рынок недвижимости словно маринуется в собственном соку, но есть нюансы

Индекс Pindi, отражающий среднюю цену сделок с квартирами в 17 крупнейших городах Эстонии, в мае хоть и снизился на два процента и остановился на ценовом уровне 2341 €/м², но падающий Euribor, напротив, поднял количество сделок на два процента.
В апреле, по скорректированным данным, индекс Pindi, отслеживающий среднюю цену квартир, составлял 2381 €/м². Если в апреле в городах, охваченных индексом, было совершено 1226 сделок с квартирной собственностью, то в мае количество сделок достигло 1245.
«На первый взгляд, рынок словно маринуется в собственном соку - но это только если смотреть на общие цифры. В некоторых регионах и группах активов ощущается легкое оживление. Хотя общий фон до сих пор хрупкий, вторичный рынок начинает выходить из застоя», - сказал Пеэп Сооман, партнер по продажам Pindi Kinnisvara.
«На рынок вернулись так называемые флипперы, то есть скупщики квартир в плохом состоянии, которые делают быстрый ремонт и выбрасывают недвижимость на рынок по более высокой цене - это признак веры определенной группы инвесторов в то, что падение рынка закончилось», - привел он пример.
По сравнению с пиковой ценой в декабре 2023 года, индекс стал ниже на 13 процентов.
Индекс, составляемый Pindi Kinnisvara, учитывает средневзвешенную цену квадратного метра сделок купли-продажи квартирной собственности во всех уездных центрах, а также в городах Кохтла-Ярве и Нарва. Это показатель, охватывающий жилье более 800 000 человек на протяжении более чем 20-летней истории.