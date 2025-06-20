Еду и напитки из R-kiosk теперь можно заказать через Wolt

«Поскольку мы хотим быть максимально близки к нашим клиентам, одним из наших приоритетов является расширение каналов продаж. Учитывая изменения в потребительских привычках людей, присоединение к платформе Wolt стало для нас естественным шагом в интересах клиентов», - поясняет Тийа Ильвес, руководитель компании Reitan Convenience Estonia, управляющей сетью R-kiosk.

На платформе Wolt представлен широкий ассортимент товаров R-kiosk - от свежей выпечки и салатов до бутербродов.

Также через платформу можно заказать горячие и холодные напитки.

В настоящее время на Wolt доступны 30 точек R-kiosk в пяти городах Эстонии.

«Быстрое обслуживание и ассортимент товаров, ориентированный на повседневные нужды, прекрасно соответствуют ожиданиям наших клиентов, поэтому мы очень рады приветствовать R-kiosk на платформе Wolt», - говорит руководитель Wolt в странах Балтии Мантас Ломсаргис.