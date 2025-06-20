Звание полковника впервые в Эстонии присвоено женщине

Маргот Кюннапуу стала первой женщиной, проходящей службу в Силах обороны Эстонии, которой было присвоено звание полковника.
Для получения этого звания необходимо соответствующее обучение (для полковника это четвертый уровень офицерской подготовки, которую, в числе прочего, можно пройти в Балтийском колледже обороны), достаточный срок службы в предыдущем звании (для полковника – не менее пяти лет в звании подполковника), а также наличие должности, соответствующей этому званию (в данном случае – должность полковника).
«В то же время присвоение звания не является обязательным – даже если все требования выполнены, это не означает, что военнослужащего непременно повысят. В случае с полковником Кюннапуу все требования были выполнены, в ней видят потенциал, поэтому ее и представили к званию полковника», – поясняет младший штабной офицер пресс-службы Сил обороны Екатерина Шавкун.
Эстонские женщины за свою военную карьеру добивались и более высоких званий, например, генерал-майор Тийу Кера, которая служила в Военно-воздушных силах США.
Полковник Маргот Кюннапуу служит в Силах обороны Эстонии с 1993 года.
Ранее она работала в Центре миротворческих операций, была старшим штабным офицером в Главном штабе Сил обороны и в штабе Сухопутных войск, а также руководила работой центра дополнительного образования Академии Сил обороны.
Кроме того, она была заместителем военного представителя Эстонии в Военном комитете Евросоюза.
Кюннапуу окончила Академию государственной обороны Эстонии и курсы старших офицеров Балтийского колледжа обороны.
Кроме того, она проходила повышение квалификации в Словакии и Соединенных Штатах.
Перед тем как занять должность начальника отдела подготовки Главного штаба Сил обороны, Маргот Кюннапуу командовала батальоном военной полиции.