Звание полковника впервые в Эстонии присвоено женщине

Для получения этого звания необходимо соответствующее обучение (для полковника это четвертый уровень офицерской подготовки, которую, в числе прочего, можно пройти в Балтийском колледже обороны), достаточный срок службы в предыдущем звании (для полковника – не менее пяти лет в звании подполковника), а также наличие должности, соответствующей этому званию (в данном случае – должность полковника).

«В то же время присвоение звания не является обязательным – даже если все требования выполнены, это не означает, что военнослужащего непременно повысят. В случае с полковником Кюннапуу все требования были выполнены, в ней видят потенциал, поэтому ее и представили к званию полковника», – поясняет младший штабной офицер пресс-службы Сил обороны Екатерина Шавкун.

Эстонские женщины за свою военную карьеру добивались и более высоких званий, например, генерал-майор Тийу Кера, которая служила в Военно-воздушных силах США.

Полковник Маргот Кюннапуу служит в Силах обороны Эстонии с 1993 года.

Ранее она работала в Центре миротворческих операций, была старшим штабным офицером в Главном штабе Сил обороны и в штабе Сухопутных войск, а также руководила работой центра дополнительного образования Академии Сил обороны.

Кроме того, она была заместителем военного представителя Эстонии в Военном комитете Евросоюза.

Кюннапуу окончила Академию государственной обороны Эстонии и курсы старших офицеров Балтийского колледжа обороны.

Кроме того, она проходила повышение квалификации в Словакии и Соединенных Штатах.