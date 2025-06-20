Полиция просит помощи в установлении местонахождения 46-летнего Свена

Свен худощавого телосложения, рост около 160 см. На нем была клетчатая рубашка и темные джинсы. Мобильного телефона при себе у него нет.

Полиция обыскала район проживания мужчины, однако его местонахождение до сих пор остается неизвестным. Поисковые работы продолжаются. Известно, что он может передвигаться без определенной цели, не имеет постоянного места жительства и, возможно, проводит ночи на улице или в подъездах жилых домов.