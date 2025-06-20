Pihlakodu: утверждения о том, что руководство знало о злоупотреблениях и скрывало их, не соответствуют действительности

В своем письменном обращении к СМИ руководство Pihlakodu в Табасалу опровергло ряд утверждений, которые, по их мнению, составляют предвзятую картину в медиа.

Во-первых, как утверждается в письме, не соответствует действительности информация о том, что подозреваемый сотрудник был принят на работу без должной проверки. По словам представителей учреждения, в отношении работника были проведены все необходимые процедуры: проверка биографии и запрос в регистр наказаний, который не выявил действующих судимостей.

Во-вторых, руководство заявляет, что также не соответствует истине утверждение о медленной реакции на подозрение в сексуализированном насилии. Согласно их пояснениям, трудовой договор с сотрудником был расторгнут в тот же день - 8 декабря 2023 года, когда руководство получило сообщение о предполагаемом инциденте. Материалы для расследования были переданы в полицию спустя три рабочих дня. Ранее никаких жалоб или сигналов о возможных случаях сексуализированного насилия в отношении данного сотрудника руководство не получало.

«По мнению Pihlakodu, роль СМИ в формировании общественного мнения была нечестной. Были опубликованы непроверенные утверждения и обвинения, озвученные адвокатом пострадавших и их родственников Олави-Юри Луйком. Заголовки статей зачастую сенсационные и вводящие в заблуждение, а юридически значимые уточнения размещаются либо в платных статьях, либо в конце материалов», - говорится в заявлении Pihlakodu.

«Во вторник вышеупомянутые издания опубликовали новость о том, что адвокаты Оливер Няэс, Элизе Альтрофф и Олави-Юри Луйк подали жалобу о правонарушении против Pihlakodu, представив в статьях исключительно точку зрения самих адвокатов. За этим последовали встречи с министром юстиции и членами Рийгикогу, а также давление с целью начать уголовное производство. Предыдущую аналогичную жалобу Олави-Юри Луйка прокуратура отклонила, и уголовное дело не было начато - этот важный факт СМИ не отразили», - добавили в Pihlakodu.

Также в обращении отмечается, что СМИ освещают ситуацию однобоко, нарушая тем самым принципы журналистской этики и сбалансированного освещения событий.