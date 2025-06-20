Неожиданные ловушки комфорта: где чаще всего травмируются жители Эстонии

Удивительно также и то, что больше всего люди получают травмы в результате падений там, где, по идее, должно быть максимально безопасно.

В 2024 году было зарегистрировано 173 915 случаев травм – 45 процентов из них получили женщины и 55 процентов мужчины, свидетельствует свежая статистика Института развития здоровья (TAI).

По сравнению с 2023 годом число травм прибавилось на 1769, из которых 92 процента пришлись на женщин.

Согласно расчетам Кассы здоровья по счетам на лечение, в 2024 году из-за травм медицинская помощь понадобилась примерно 153 тысячам жителей Эстонии (11 процентов населения), то есть, каждому девятому.

Больше всего травм в абсолютных цифрах было зарегистрировано среди детей в возрасте 5–14 лет (около 32 тысяч случаев), а также в группах 15–24 года (почти 24 тысячи) и 35–44 года (примерно 24 тысячи).

Падения составили 44 процента от всех случаев травм.

По сравнению с 2023 годом количество падений увеличилось на 774 случая, причем в процентном отношении больше всего рост был отмечен в возрастной группе от 85 лет, где уровень падений вырос на 9 процентов.

Среди пожилых людей количество падений стремительно увеличивается с 2021 года.

По количеству травм у людей старше 75 лет почти три четверти составляют падения, причем чуть больше половины из них происходят дома.

Каждый второй случай травмы у людей старше 85 лет случается дома, а среди полученных дома травм падения составляют 80 процентов.