Неожиданные ловушки комфорта: где чаще всего травмируются жители Эстонии

Жители Эстонии в прошлом году получили больше травм, чем когда-либо ранее. Хотя мужчины по-прежнему травмируются чаще женщин, наибольший прирост числа травмированных наблюдается именно у женщин.
Удивительно также и то, что больше всего люди получают травмы в результате падений там, где, по идее, должно быть максимально безопасно.
В 2024 году было зарегистрировано 173 915 случаев травм – 45 процентов из них получили женщины и 55 процентов мужчины, свидетельствует свежая статистика Института развития здоровья (TAI).
По сравнению с 2023 годом число травм прибавилось на 1769, из которых 92 процента пришлись на женщин.
Согласно расчетам Кассы здоровья по счетам на лечение, в 2024 году из-за травм медицинская помощь понадобилась примерно 153 тысячам жителей Эстонии (11 процентов населения), то есть, каждому девятому.
Больше всего травм в абсолютных цифрах было зарегистрировано среди детей в возрасте 5–14 лет (около 32 тысяч случаев), а также в группах 15–24 года (почти 24 тысячи) и 35–44 года (примерно 24 тысячи).
Падения составили 44 процента от всех случаев травм.
По сравнению с 2023 годом количество падений увеличилось на 774 случая, причем в процентном отношении больше всего рост был отмечен в возрастной группе от 85 лет, где уровень падений вырос на 9 процентов.
Среди пожилых людей количество падений стремительно увеличивается с 2021 года.
По количеству травм у людей старше 75 лет почти три четверти составляют падения, причем чуть больше половины из них происходят дома.
Каждый второй случай травмы у людей старше 85 лет случается дома, а среди полученных дома травм падения составляют 80 процентов.
«Треть всех падений происходит в домашней обстановке, а среди людей старше 75 лет – даже 57 процентов. И это в месте, которое считается самым безопасным», – отметила руководитель отдела медицинской статистики TAI Яне Идавайн.
«Учитывая стареющее население страны, на нас ложится гораздо большая ответственность заботиться о пожилых близких – чтобы их домашняя среда была безопасна и соответствовала их физическим возможностям», – подчеркнула она.
По словам Идавайн, при необходимости стоит подумать и об адаптации жилища, например, устранить возможные опасные участки – необработанные края ковров, удлинители на полу.
Для предотвращения серьезных травм стоит использовать и такие технические средства, как поручни в туалете и ванной.
В 2024 году в результате травм умерло 917 человек – на 4 процента меньше, чем годом ранее.
Самой частой причиной стала случайная интоксикация (22 процента), больше половины из которых были связаны с алкогольным отравлением (103 случая).
За случайными отравлениями следуют самоубийства (19 процентов) и случайные падения (18 процентов).
Ознакомиться со свежими данными о травмах можно в Базе данных медицинской статистики и исследований.