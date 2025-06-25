Серийный убийца в полицейской форме охотился на жертв на шоссе Таллинн-Нарва

В 29-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о том, как осенью 1994 года шоссе Таллинн-Нарва стало излюбленным местом серийного убийцы.
В ночь на 22 сентября 1994 года на 134-м километре шоссе Таллинн-Нарва смерть нависла над водителями, которые в одиночку передвигались на хороших автомобилях. Меньше всего повезло 44-летнему эстонскому бизнесмену Энну Тассо, который возвращался из командировки в Санкт-Петербург.
Он был состоятельным человеком, когда-то занимал пост председателя государственного комитета по охране окружающей среды и лесному хозяйству и даже был заместителем министра. Его тело с огнестрельными ранениями в грудь и голову было найдено рано утром в кустах у шоссе. Его автомобиль - ВАЗ-2109 - полицейским найти не удалось.
Прошло чуть больше двух недель и 9 октября вновь на том же участке шоссе в кустах было найдено другое тело. Убитой двумя выстрелами жертвой снова оказался бизнесмен - йыхвиский автодилер. Но на этот раз полицейским удалось найти его автомобиль. Он был брошен недалеко от Маарду. Преступник явно оставил машину не по собственному желанию, она просто сломалась по дороге.
У следствия не было сомнений, что эти два убийства связаны между собой. Зацепок было мало, но было известно, что преступник был одет в полицейскую форму. Неужели убийца скрывался среди стражей порядка?
Одна за другой рассматривались новые версии и вот наконец летом 1995 года полицейским удалось выйти на след убийцы
Оперативники стали искать преступника среди своих. Точно удалось установить, из каких пистолетов были убиты жертвы. Оперативники выборочно проверяли табельное оружие у сотрудников полиции Нарвы и Кохтла-Ярве. Но безрезультатно.
Одна за другой рассматривались новые версии и вот наконец летом 1995 года полицейским удалось выйти на след убийцы.
О том, кем оказался серийный убийца, как он расправился с другими своими жертвами и почему о нем вновь заговорили в СМИ несколько лет назад, слушайте в 29-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ.
Озвучивали: Иван Скрябин и Павел Соболев.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.