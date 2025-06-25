Серийный убийца в полицейской форме охотился на жертв на шоссе Таллинн-Нарва

Одна за другой рассматривались новые версии и вот наконец летом 1995 года полицейским удалось выйти на след убийцы.

О том, кем оказался серийный убийца, как он расправился с другими своими жертвами и почему о нем вновь заговорили в СМИ несколько лет назад, слушайте в 29-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».

Расскажите нам о том, что случалось с вами

Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.

Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ.

Озвучивали: Иван Скрябин и Павел Соболев.