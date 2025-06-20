«Более 45 процентов офицеров Вооруженных сил России, проходящих службу в резервных частях Южного военного округа, не имеют никакого законного основания для службы в тылу», - говорится в сообщении ГУР, опубликованном в Telegram.

По данным военной разведки, документы, подписанные командующим Южного военного округа генерал-полковником Михаилом Зусько, свидетельствуют о том, что более 900 офицеров были переведены в тыл без уважительных причин. По меньшей мере 200 из них были направлены в тыл несмотря на то, что подразделения там уже были полностью укомплектованы.

Кроме того, по данным ГУР, имеются сведения о «резервистах», которые покидают службу без официального разрешения.

Массовое дезертирство российских офицеров с передовой и формализованный процесс их перемещения в тыл, по оценке ГУР, свидетельствуют о глубоком моральном кризисе в российском военном руководстве.

«Осознавая масштаб потерь и неизбежность собственной смерти, офицеры страны-агрессора всеми средствами пытаются избежать участия в боевых действиях», — говорится в сообщении ГУР.

Только вчера российский посол в Великобритании Андрей Келин случайно раскрыл масштаб потерь российских войск в Украине. В интервью CNN он опроверг слухи о более чем миллионе погибших и раненых с российской стороны, однако подтвердил, что из строя выведены около 600 тысяч военнослужащих.