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Страны Балтии, Скандинавия и Польша хотят закрыть российским военным въезд в Шенгенскую зону

Эстонско-российская граница. Фото иллюстративное.

Министры внутренних дел стран Балтии, Северных стран и Польши на состоявшейся в четверг в Таллинне встрече утвердили совместное решение о запрете на въезд в Шенгенскую зону гражданам РФ, которые участвовали в агрессии против Украины, пишет Rus.ERR.

На встрече также присутствовали еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер и представитель службы погранохраны Евросоюза Frontex.

«Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, означают очень большой риск безопасности для всех нас», - сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.

Предполагается, что запрет на въезд в Шенгенскую зону для этой группы российских граждан останется в силе и после окончания активных боевых действий.

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