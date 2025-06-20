Страны Балтии, Скандинавия и Польша хотят закрыть российским военным въезд в Шенгенскую зону

«Сотни тысяч российских граждан воевали против независимого европейского государства. Нам следует занять ясную позицию, что эти люди не смогут свободно путешествовать в Шенгенской зоне. Мы не будем давать им виды на жительство, мы не будем давать им визы, поскольку все эти люди, которые там убивали и уничтожали, означают очень большой риск безопасности для всех нас», - сказал министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро.