Суббота подарит тепло, но не обойдется без гроз

В ночь на субботу в Эстонии переменная облачность, местами ясно.

На Северо-Востоке страны возможен небольшой дождь. В отдельных районах туман.

Ветер западный 2-7 м/с, на побережье порывами до 11 м/с.

Температура воздуха ночью составит 7-10 градусов, на побережье – до 13 градусов тепла.

На Чудском озере ветер западный 2-7 м/с, поздним вечером порывами до 10 м/с.

Высота волны 0,3-0,9 метра. Существенных осадков не ожидается, видимость в основном хорошая. Температура воздуха - 8-11 градусов тепла.

Днем в субботу ожидается переменная облачность. Местами кратковременные дожди, во второй половине дня осадки станут более обширными и интенсивными, возможны грозы.

Ветер западный и юго-западный, на западном побережье юго-западный и южный 4-10 м/с, на побережье порывами до 14 м/с.

После полудня ветер в восточных регионах страны сменит направление на южный, начиная с островов – на западный и северо-западный и усилится до 5-12 м/с, на побережье порывами до 17 м/с.

Температура воздуха в субботу днем – 15-20 градусов тепла.

На Чудском озере до полудня будет дуть западный и юго-западный ветер, 3-8 м/с, после полудня сменится на южный, порывами до 12 м/с, вечером вновь сменится на западный.

В первой половине дня ожидаются отдельные кратковременные дожди, после полудня осадки станут обширнее и интенсивнее.

Вечером в субботу возрастет вероятность грозы.