Если врач в отпуске: какую помощь можно получить в аптеке во время праздников?

В период праздников, в том числе на Яанов день, многие семейные врачи находятся в отпуске, однако неприятности со здоровьем по-прежнему подстерегают каждого из нас. Фармацевт Лийна Нейер объясняет, в каких ситуациях можно обойтись без визита к врачу и получить необходимую помощь прямо в аптеке.
«При легких недомоганиях, симптомах болезни, аллергии или небольших травмах можно обратиться в аптеку – они есть в каждом уголке Эстонии, и зачастую это самое близкое место, где можно получить первую консультацию по вопросам здоровья, а в случае необходимости также приобрести лекарства для облегчения состояния», – рассказывает фармацевт сети Südameapteek Лийна Нейер.
Небольшие травмы и порезы
Летом часто случаются падения, небольшие травмы и порезы. В подобных случаях, по словам Нейер, обращаться в отделение неотложной помощи необязательно.
«При небольших ранах, повреждениях и кожных травмах в первую очередь стоит зайти в аптеку. Фармацевт сможет сделать первичную оценку, проконсультировать по правильному уходу за раной и порекомендовать препараты для снятия боли», – объясняет аптекарь.
Аллергии, кожные проблемы и ожоги
Летом у людей нередко возникают аллергические реакции и экземы, вызванные, например, солнцем, аллергенами или укусами насекомых. Часто встречаются также ожоги, в том числе и солнечные.
По словам Нейер, с подобными проблемами не стоит терпеть до конца праздников, поскольку обычно всю необходимую помощь можно получить в аптеке.
Фармацевты могут дать рекомендации по уходу за кожей при различных высыпаниях, сухости, раздражении, акне или экземе.
Для лечения кожи и ухода за ней есть множество безрецептурных препаратов. Фармацевты также помогут правильно подобрать их и дать совет по использованию.
«Кроме того, аптекари хорошо разбираются в различных аллергических реакциях и препаратах для их облегчения. При легких ожогах также можно получить первую консультацию и средства для ухода в аптеке», – подчеркивает Нейер.
Побочные эффекты лекарств
Если во время праздников возникает необходимость начать прием нового лекарства, обязательно следует ознакомиться с его побочными эффектами и возможными взаимодействиями с другими препаратами.
На это нужно обратить внимание и в том случае, если принимаются одновременно несколько безрецептурных или рецептурных лекарств.
«Например, при выборе подходящего обезболивающего для снятия головной боли важно учитывать, какие еще лекарства человек принимает регулярно», – отмечает Лийна Нейер.
«Также некоторые препараты несовместимы с пребыванием на солнце, поскольку под воздействием ультрафиолета могут вызывать покраснение и болезненные кожные реакции», - дополняет картину фармацевт.
Нейер подчеркивает, что за советом не обязательно идти в аптеку лично – консультацию по лекарствам можно получить у e-аптекаря онлайн или по телефону.
«Новшество – возможность связаться с врачом в аптеке с помощью смартфона: так можно, например, продлить рецепт или проконсультироваться у специалиста при более серьезной проблеме со здоровьем. Организовать связь с врачом в аптеке помогает как раз фармацевт», – рассказывает специалист.
С доставкой на дом
Узнать, какие аптеки рядом с домом работают в праздничные дни, можно на сайтах крупных аптечных сетей и информационной странице об аптеках.
По словам Нейер, провизоры Südameapteek консультируют на эстонском, русском и английском языках каждый день с 08.00 до 00.00, по телефону +372 6057171 или онлайн.
Если аптеки закрыты, в Таллинне и Харьюмаа лекарства из Südameapteek можно заказать с быстрой доставкой на дом в течение одного или двух часов.
Заказать лекарства из других аптек иногда можно тоже, однако доставка может занять больше времени.
Например, из Apotheka лекарства доставляются на дом в рабочие дни в течение четырех часов.