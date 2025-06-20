Если врач в отпуске: какую помощь можно получить в аптеке во время праздников?

«При легких недомоганиях, симптомах болезни, аллергии или небольших травмах можно обратиться в аптеку – они есть в каждом уголке Эстонии, и зачастую это самое близкое место, где можно получить первую консультацию по вопросам здоровья, а в случае необходимости также приобрести лекарства для облегчения состояния», – рассказывает фармацевт сети Südameapteek Лийна Нейер.

Небольшие травмы и порезы

Летом часто случаются падения, небольшие травмы и порезы. В подобных случаях, по словам Нейер, обращаться в отделение неотложной помощи необязательно.

«При небольших ранах, повреждениях и кожных травмах в первую очередь стоит зайти в аптеку. Фармацевт сможет сделать первичную оценку, проконсультировать по правильному уходу за раной и порекомендовать препараты для снятия боли», – объясняет аптекарь.

Аллергии, кожные проблемы и ожоги

Летом у людей нередко возникают аллергические реакции и экземы, вызванные, например, солнцем, аллергенами или укусами насекомых. Часто встречаются также ожоги, в том числе и солнечные.

По словам Нейер, с подобными проблемами не стоит терпеть до конца праздников, поскольку обычно всю необходимую помощь можно получить в аптеке.

Фармацевты могут дать рекомендации по уходу за кожей при различных высыпаниях, сухости, раздражении, акне или экземе.

Для лечения кожи и ухода за ней есть множество безрецептурных препаратов. Фармацевты также помогут правильно подобрать их и дать совет по использованию.