КИНОКРИТИКА Новая сказка Андерсона: в прокат вышла «Финикийская схема»

Но основным двигателем сюжета становится вовсе не решение запутанных финансовых схем, а развитие отношение дочери и отца. Сложно представить более противоречивую пару: прожженный авантюрист и юная послушница. Они настолько противоположны, что самая идея их сотрудничества кажется абсурдной, но именно благодаря противоречиям они могут действовать как идеальный тандем, дополняя друг друга или являясь противовесом (что в принципе одно и тоже).

«Финикийская схема» - первый фильм, на котором Андерсон отказался от долголетнего сотрудничества со своим постоянным оператором Робертом Йоменом, заменив его на камеру не менее гениального Брюно Дельбоннеля (известного сотрудничеством с братьями Коэнами, а также работой над фильмом «Амели» Жене).

Дельбоннель блестяще фиксирует атмосферу очередного «кукольного домика» Андерсона. Каждая сцена как музейная шкатулочка с мягким бархатом, ярким шелком, с потайными отделениями и скрытыми музыкальными пружинками.

Цените подлинники

Музейное ощущение добавляет и саундтрек, основной костяк которого представляют произведения Игоря Стравинского.

Кстати, картины, которыми забит особняк Жа-Жа - подлинники: работы XVII века из Гамбургской галереи, Магритт («Экватор»), Ренуар («Сидящий ребенок в синем платье», был привезен на съемки всего на одну ночь, но это был подлинник) и другие, что подчеркивает стремление режиссера - дарить своему зрителю самое лучшее, подлинное искусство.