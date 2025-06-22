КИНОКРИТИКА Новая сказка Андерсона: в прокат вышла «Финикийская схема»

Один из самых ожидаемых подарков этого кинолета - премьера двенадцатого фильма Уэса Андерсона. «Финикийская схема» (Phoenician scheme, 2025, авторы сценария - Уэс Андерсон и Роман Кополла, в главных ролях - Бенисио дель Торо, Миа Триптлон, Майкл Сера) была впервые представлена в рамках Каннского кинофестиваля.
Еще одна планета во Вселенной Андерсона. Узнаваемый стиль в детально выверенной геометрии каждой мизансцены. Идеальная симметрия кадра, внутри которого творится неуправляемый хаос. Точнее, артхаус. Смешение жанров: эксцентричная комедия, шпионский триллер, road movie, сюрреализм, приключения, авантюра, комикс, семейная драма... И все это щедро сдобрено набирающим градус абсурдом, который и является визитной карточкой режиссера.
Главный герой - Анатоль Корда. Домашнее имя - Жа-Жа. Как говорил один орнитолог: «Все птицы делятся на две категории, первые - "птицы нежные", вторые - "лопатой не убьешь!"» Жа-Жа, конечно, относится ко второй категории.
Убить его пытаются с первого кадра до самого финала. Мультимиллионер, промышленник, авантюрист желает воплотить очередной проект, включающий в себя строительство железной дороги, тоннелей, плотин и многого другого на территории почти мифической Финикии - где-то между Европой, Азией и Африкой.
Очередное покушение заставило старого циника задуматься о жизни вечной, пересмотреть некоторые ценности и призвать в качестве официальной наследницы и бенефициара проекта свою старшую дочь от первого брака - Лизл, которая после смерти матери воспитывалась в монастыре, и на данном этапе готовилась к постригу.
Россыпь кинозвезд
Дальше начинается их путешествие по Финикии с ужасными опасностями и страшными приключениями. В качестве партнеров, конкурентов и прочих второстепенных персонажей Андерсон привлекает самых ярких звезд - от Тома Хэнкса до Бенедикта Камбербэтча, включая Руперта Френда, Джеффри Райта, Скарлетт Йоханссон и даже Билла Мюррея - в роли Господа Бога.
Но основным двигателем сюжета становится вовсе не решение запутанных финансовых схем, а развитие отношение дочери и отца. Сложно представить более противоречивую пару: прожженный авантюрист и юная послушница. Они настолько противоположны, что самая идея их сотрудничества кажется абсурдной, но именно благодаря противоречиям они могут действовать как идеальный тандем, дополняя друг друга или являясь противовесом (что в принципе одно и тоже).
«Финикийская схема» - первый фильм, на котором Андерсон отказался от долголетнего сотрудничества со своим постоянным оператором Робертом Йоменом, заменив его на камеру не менее гениального Брюно Дельбоннеля (известного сотрудничеством с братьями Коэнами, а также работой над фильмом «Амели» Жене).
Дельбоннель блестяще фиксирует атмосферу очередного «кукольного домика» Андерсона. Каждая сцена как музейная шкатулочка с мягким бархатом, ярким шелком, с потайными отделениями и скрытыми музыкальными пружинками.
Цените подлинники
Музейное ощущение добавляет и саундтрек, основной костяк которого представляют произведения Игоря Стравинского.
Кстати, картины, которыми забит особняк Жа-Жа - подлинники: работы XVII века из Гамбургской галереи, Магритт («Экватор»), Ренуар («Сидящий ребенок в синем платье», был привезен на съемки всего на одну ночь, но это был подлинник) и другие, что подчеркивает стремление режиссера - дарить своему зрителю самое лучшее, подлинное искусство.
Одно из наставлений Жа-Жа своей дочери: «Не покупай хорошие картины, покупай шедевры!», что звучит намеком на гениальность самой кинокартины. Хотя, конечно, самым шедевральным фильмом Андерсона «Финикийскую схему» не назовешь, но в качестве изящной шутки, удачного завершения длинного летнего дня, он подходит отлично.