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Путин: нужно перестать делить компании на оборонные и гражданские

Владимир Путин.

Президент России поручил «добиваться сопряжения» оборонно-промышленного комплекса страны с гражданским сектором.

России нужно перестать разделять компании на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня.

«Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения», - приводят слова Путина российские информагентства.

Российский лидер отметил, что в современном мире преимущество переходит к высокотехнологичным холдингам, которые способны решать «как военные, так и гражданские задачи».

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В целом оборонно-промышленный комплекс РФ «набрал хороший темп», считает Путин.

«Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники», - сообщил он.

В то же время, подчеркнул Путин, нужно постоянно анализировать технологические и организационные инновации в гражданском секторе, быстро внедрять их и в сфере обороны и безопасности.

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