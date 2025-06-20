Путин: нужно перестать делить компании на оборонные и гражданские

России нужно перестать разделять компании на чисто оборонно-промышленные и предприятия, работающие исключительно в гражданском сегменте.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 20 июня.

«Там, где возможно, необходимо добиваться сопряжения оборонно-промышленного комплекса с гражданским сектором, наладить выпуск продукции двойного назначения», - приводят слова Путина российские информагентства.

Российский лидер отметил, что в современном мире преимущество переходит к высокотехнологичным холдингам, которые способны решать «как военные, так и гражданские задачи».

Путин похвалил российский ОПК

В целом оборонно-промышленный комплекс РФ «набрал хороший темп», считает Путин.

«Предприятия отрасли кратно увеличили выпуск продукции, осваивают новые виды вооружений и военной техники», - сообщил он.