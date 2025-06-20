Пенсионер тренировался на роликовых лыжах, упал и умер

«Не поняла, что случилось, то ли какая-то авария произошла, то ли кто-то из самокатчиков при падении получил травму», – рассказывает Веэдлер.

Выяснилось, что о пожилом спортсмене, срочно нуждавшемся в помощи, местные жители сообщили в Центр тревоги еще в 16.20.

По словам очевидцев, пенсионер, ехавший по пешеходно-велосипедной дорожке в Рахинге на роликовых лыжах, внезапно упал.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать 80-летнего спортсмена, однако спасти его не удалось.

Причиной смерти, очевидно, не стало падение или какой-либо другой несчастный случай.