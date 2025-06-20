Пенсионер тренировался на роликовых лыжах, упал и умер

Вечером в пятницу примерно в 18 часов жительница деревни Рахинге под Тарту Кристель Веэдлер заметила у себя в поселке напротив мясной лавки прямо на пешеходно-велосипедной дорожке автомобили скорой помощи, полиции и похоронного бюро.
«Не поняла, что случилось, то ли какая-то авария произошла, то ли кто-то из самокатчиков при падении получил травму», – рассказывает Веэдлер.
Выяснилось, что о пожилом спортсмене, срочно нуждавшемся в помощи, местные жители сообщили в Центр тревоги еще в 16.20.
По словам очевидцев, пенсионер, ехавший по пешеходно-велосипедной дорожке в Рахинге на роликовых лыжах, внезапно упал.
Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать 80-летнего спортсмена, однако спасти его не удалось.
Причиной смерти, очевидно, не стало падение или какой-либо другой несчастный случай.
Наиболее вероятный сценарий - внезапно возникшие у пенсионера проблемы со здоровьем, предполагают очевидцы.