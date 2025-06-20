В тяжелой аварии пострадали шесть человек, в том числе двое детей

Около 18.50 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в деревне Кальме в Пыльтсамаа, где столкнулись три легковых автомобиля – Volvo, Toyota и Škoda.

«По имеющейся на данный момент информации, пострадали шесть человек, среди них один – тяжело. Двое из пострадавших – дети», – сообщила пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Керли Вирк.

По предварительной информации, водитель Toyota затормозил из-за технической неисправности, из-за чего водитель ехавшего сзади автомобиля Škoda выехал на встречную полосу, чтобы избежать столкновения, но столкнулся со встречным Volvo.

Спасатели помогли пострадавшим выбраться из машин.

Скорая помощь осмотрела всех людей в автомобилях на месте, один взрослый и один ребенок были доставлены в больницу для проведения дополнительного обследования.

Движение на месте аварии весь вечер было перекрыто в одном направлении.