Украинская разведка: российский солдат-каннибал две недели ел своего сослуживца

В записи, опубликованной ГУР в Telegram, слышно, как российский командир рассказывает подчиненному, что один из солдат с позывным «Брелок» убил и съел своего сослуживца по прозвищу «Фома».

«Брелок его завалил, а потом, на х…, ел его две недели», – говорит на записи собеседник, которого специалисты ГУР идентифицировали как руководителя разведывательного подразделения 68-й мотострелковой дивизии России.

По данным украинской разведки, оба солдата служили в 52-м отдельном разведывательном батальоне, который, предположительно, действует в Харьковской области в районе населенных пунктов Западное и Лиман Первый.

Собеседник добавляет, что самого «Брелока» также позже нашли мертвым в окрестностях Купянска.

«Ну да, говорят, 200-й был (военный жаргон, обозначающий убитого солдата – ред.). Ну, он съел напарника. Так что это так, для размышлений», – отвечает ему другой.

Украинская военная разведка описала этот случай как очередное подтверждение «морального и психологического упадка» российских войск.

В сообщении, размещенном в Telegram, нет ни визуальных доказательств, ни документации – единственным источником была перехваченная беседа.

Сообщения о случаях каннибализма среди российских солдат появлялись и раньше.

В мае 2024 года стало известно, что каннибал Дмитрий Малышев, осужденный за убийство и другие тяжкие преступления на 25 лет, вступил в штрафное подразделение Storm V.