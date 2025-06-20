Украинская разведка: российский солдат-каннибал две недели ел своего сослуживца

Российский военнослужащий, отправленный в Украину, мог убить и съесть своего сослуживца, сообщает украинская военная разведка (ГУР) со ссылкой на перехваченный разговор.
В записи, опубликованной ГУР в Telegram, слышно, как российский командир рассказывает подчиненному, что один из солдат с позывным «Брелок» убил и съел своего сослуживца по прозвищу «Фома».
«Брелок его завалил, а потом, на х…, ел его две недели», – говорит на записи собеседник, которого специалисты ГУР идентифицировали как руководителя разведывательного подразделения 68-й мотострелковой дивизии России.
По данным украинской разведки, оба солдата служили в 52-м отдельном разведывательном батальоне, который, предположительно, действует в Харьковской области в районе населенных пунктов Западное и Лиман Первый.
Собеседник добавляет, что самого «Брелока» также позже нашли мертвым в окрестностях Купянска.
«Ну да, говорят, 200-й был (военный жаргон, обозначающий убитого солдата – ред.). Ну, он съел напарника. Так что это так, для размышлений», – отвечает ему другой.
Украинская военная разведка описала этот случай как очередное подтверждение «морального и психологического упадка» российских войск.
В сообщении, размещенном в Telegram, нет ни визуальных доказательств, ни документации – единственным источником была перехваченная беседа.
Сообщения о случаях каннибализма среди российских солдат появлялись и раньше.
В мае 2024 года стало известно, что каннибал Дмитрий Малышев, осужденный за убийство и другие тяжкие преступления на 25 лет, вступил в штрафное подразделение Storm V.
По имеющейся информации, Малышев был завербован вместе с серийным убийцей Александром Масленниковым, которого приговорили к 23 годам лишения свободы за двойное убийство и расчленение женщины.