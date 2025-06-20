Анализ Нефть дорожает - санкции против России буксуют. Чем ответит ЕС?

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке способствует росту нефтяных цен и сырьевых доходов России. Брюссель предложил снизить потолок цен на нефть из РФ.
Масштабный военный конфликт между Израилем и Ираном спровоцировал рост цен на нефть. Цена барреля сорта Brent приближается к 80 долларам США впервые почти за полгода.
Если цены закрепятся на этом уровне, российская экономика получит ощутимую поддержку. Ранее падение мировых цен уже вынудило правительство пересмотреть параметры бюджета на 2025 год.
На этом фоне острее встает вопрос о введении новых западных санкций, способных ограничить экспортные доходы России.
В центре обсуждений - две меры: снижение потолка цен на нефть и введение эмбарго на экспорт в Европу нефтепродуктов, произведенных из российского сырья.
Что происходит с доходами России от нефти
Средняя цена российской нефти Urals в марте, апреле и мае составила 59, 54,8 и 52,08 доллара за баррель соответственно. Средняя цена с начала года с учетом более удачных первых месяцев - около 60 долларов.
До эскалации на Ближнем Востоке нефть стоила значительно дешевле, чем год назад. В результате нефтегазовые доходы РФ снизились без малого на 15 процентов, а в отдельно взятом мае - на 35 процентов.
Бюджет на 2025 год изначально был сверстан из расчета среднегодовой цены Urals в 69,7 доллара за баррель.
Цена отсечения, при которой «избыточные» нефтяные доходы пополняют Фонд национального благосостояния (ФНБ), равна 60 долларам.
Снижение цен заставило Минфин пересмотреть ожидания - прогнозная среднегодовая цена Urals снижена до 56 долларов за баррель.
В результате нефтегазовые доходы бюджета оказываются на 24 процента ниже, чем предполагалось: не 10,94 трлн, а только 8,32 трлн рублей. Дефицит бюджета при этом должен вырасти более чем в три раза - с 1,17 до 3,8 трлн рублей.
Минфин уже предложил снизить цену отсечения до 50 долларов за баррель, чтобы можно было пополнять ФНБ даже в условиях низких цен. Однако эта идея пока не получила поддержки. Что неудивительно - воюющей стране не до накоплений.
Как эскалация на Ближнем Востоке влияет на цены
Как ранее писала DW, закрепления мировых цен на аномально высоких уровнях 2022-2023 годов эксперты пока не ожидают даже в случае дальнейшей эскалации. Но ситуация стала менее определенной.
Иран обеспечивает около трех процентов мирового производства нефти. Это немало, но даже если иранская нефть полностью исчезнет с рынка, участники Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры могут быстро компенсировать уход Тегерана.
Существует угроза блокирования Ормузского пролива, через который проходит около 30 процентов мировых морских поставок нефти. Однако слишком много государств заинтересованы в его работе, чтобы перебои могли затянуться.
Факторы спроса и предложения в целом говорят в пользу снижения цен - как только между Израилем и Ираном перестанут летать ракеты.
В июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА) прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году снижен с 990 до 720 тысяч баррелей в сутки.
Это связано со слабым спросом не только со стороны Китая, но и со стороны США. При этом производство вырастет на 1,8 млн баррелей. В 2026 году ожидается рост спроса на 740 тысяч и рост производства на 1,1 млн баррелей в сутки.
Тем не менее, если еще недавно инвестиционные дома прогнозировали стабилизацию цен на нефть Brent в районе 60 долларов за баррель во второй половине года, то теперь они ждут более высокого уровня.
В Goldman Sachs считают, что геополитические риски могут прибавить к цене барреля около 10 долларов. Если Иран станет поставлять меньше нефти, цена может подняться до 90 долларов.
В JPMorgan разработали стрессовый сценарий. Если конфликт затронет другие страны Персидского залива и, в частности, Ормузский пролив, нефть Brent может временно подорожать до 120-130 долларов за баррель.
Почему ценовой потолок сложно опустить
Рост цен на нефть делает вопрос усиления санкций в отношении России еще более актуальным. В 18-й пакет ограничительных мер со стороны Евросоюза, как сообщала DW, планировалось включить снижение потолка цен на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.
По оценке аналитического центра CREA, строгое соблюдение потолка в 45 долларов за баррель в мае позволило бы сократить доходы России от нефти на 27 процентов - это примерно 2,8 млрд евро. Эксперты CREA также оценили потенциальный эффект от понижения потолка до 30 долларов за баррель.
В мае потери составили бы 36 процентов или около 3,8 млрд евро. А если бы такой потолок действовал и строго соблюдался в течение всего периода существования этого механизма - с декабря 2022 года по конец мая 2025-го - доходы России от экспорта нефти были бы ниже фактических на 40 процентов, или на 142 млрд долларов.
«На 1 июня под санкциями США, ЕС и Великобритании находятся 426 танкеров общей вместимостью 31,4 млн тонн - это 55 процентов от всего "теневого флота", - напоминает директор энергетического направления Института энергетики и финансов Алексей Громов. - Большинство этих судов действительно "выключены", но этого почти не заметно: их заменили греческие перевозчики, которые охотно возят российскую нефть, пока вся она продается ниже ценового потолка в 60 долларов за баррель. В случае понижения потолка они снова откажутся от российской нефти, а вот заменить их достаточным количеством судов "теневого флота" может не получиться».
Однако снижение потолка может и не состояться. После того как цены выросли, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) довольно неожиданно заявила, что действующий потолок в 60 долларов «начал работать», поэтому «в настоящий момент нет острой необходимости в его снижении».
По данным Bloomberg, это заявление может быть связано с тем, что инициативу не поддержали Соединенные Штаты, без участия которых проконтролировать соблюдение механизма невозможно.
Поможет ли запрет на импорт нефтепродуктов из российского сырья
Но есть еще один способ сократить российские экспортные доходы, который европейские союзники Украины могут реализовать без участия США. Он также обсуждается в рамках 18-го пакета санкций ЕС.
Речь идет о запрете на импорт нефтепродуктов, произведенных из российского сырья. Прямые поставки нефтепродуктов, произведенных в России, запрещены. Но ограничений на экспорт топлива, произведенного из российской нефти за рубежом, пока нет.
В основном этим занимаются Индия и Турция. Обе страны смогли увеличить поставки нефтепродуктов в Евросоюз в разы по сравнению с довоенным временем.
По данным аналитической компании Kpler, в первом квартале 2025 года они импортировали около 1,8 млн баррелей российской нефти в сутки. При этом страны ЕС ежедневно закупали у них около 450 тысяч баррелей нефтепродуктов.
«Мы хотим не допустить, чтобы российская нефть попадала на рынок ЕС окольными путями», - подчеркнула Урсула фон дер Ляйен. Как отмечают аналитики CREA, запрет на импорт топлива из российской нефти снизит ее цену - переработчики переключатся на другое сырье.
В отличие от изменения ценового потолка, такой запрет реализовать проще. Он может быть исполнен через торговые ограничения, которые ЕС может принять квалифицированным большинством голосов. Согласие всех членов союза не потребуется.
Аналогичный механизм Еврокомиссия использует в рамках энергетической стратегии REPowerEU, чтобы отказаться от российского газа.