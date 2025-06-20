Анализ Нефть дорожает - санкции против России буксуют. Чем ответит ЕС?

Минфин уже предложил снизить цену отсечения до 50 долларов за баррель, чтобы можно было пополнять ФНБ даже в условиях низких цен. Однако эта идея пока не получила поддержки. Что неудивительно - воюющей стране не до накоплений.

Как эскалация на Ближнем Востоке влияет на цены

Как ранее писала DW, закрепления мировых цен на аномально высоких уровнях 2022-2023 годов эксперты пока не ожидают даже в случае дальнейшей эскалации. Но ситуация стала менее определенной.

Иран обеспечивает около трех процентов мирового производства нефти. Это немало, но даже если иранская нефть полностью исчезнет с рынка, участники Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и ее партнеры могут быстро компенсировать уход Тегерана.

Существует угроза блокирования Ормузского пролива, через который проходит около 30 процентов мировых морских поставок нефти. Однако слишком много государств заинтересованы в его работе, чтобы перебои могли затянуться.

Факторы спроса и предложения в целом говорят в пользу снижения цен - как только между Израилем и Ираном перестанут летать ракеты.

В июньском докладе Международного энергетического агентства (МЭА) прогноз роста мирового спроса на нефть в 2025 году снижен с 990 до 720 тысяч баррелей в сутки.