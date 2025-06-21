Как проходит расследование крушения рейса AI171 – одной из самых загадочных авиакатастроф в истории Индии

«Если двигатели не производили [нужную] мощность, то следователи столкнутся с серьезным делом, и внимание тут же переместится в кабину пилотов».

Что произошло в кабине, покажут усовершенствованные бортовые самописцы, или «черные ящики», которые, по словам следователей, помогут пролить свет на случившееся. Индийские власти заявляют, что самописцы были найдены на месте крушения.

Эти устройства записывают обширные данные о полете — от радиопереговоров пилотов до звуков в кабине экипажа. Голосовые записи поступают с индивидуальных микрофонов пилотов, радиопередач и микрофона, который улавливает фоновые шумы в кабине.

Регистраторы данных с высокой точностью отслеживают положение рычагов шасси и закрылков, настройки тяги, работу двигателей, расход топлива и даже положение рычага активации противопожарной системы.

Boeing 787 врезался в общежитие для студентов-медиков, расположенное недалеко от аэропорта в Ахмедабаде. Фото: Reuters

«Если записи бортового самописца покажут, что двигатели работали на полной мощности, то внимание будет перенесено на закрылки и предкрылки. Если будет установлено, что они были выпущены в соответствии с требованиями, то расследование станет очень сложным», — объясняет Гёльц.

Закрылки и предкрылки увеличивают подъемную силу на низких скоростях, помогая самолету безопасно взлетать и приземляться, позволяя ему лететь медленнее без сваливания.

«Если [следы приведут] к проблеме в системе управления полетом, это станет причиной серьезной обеспокоенности — не только для Boeing, но и для всей авиационной отрасли», — говорит Гёльц.