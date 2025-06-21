«Такое ДТП было лишь вопросом времени»: пятилетний ребенок попал под колеса машины

В четверг вечером в дворовой зоне на улице Мыйзавахе в Тарту пятилетний ребенок пробежал между двумя припаркованными машинами и оказался под колесами проезжавшего автомобиля. К счастью, серьезных травм он не получил, однако, по словам местного жителя, подобный несчастный случай был лишь вопросом времени.
ДТП произошло незадолго до девяти часов вечера. Один из родителей отвез ребенка в травмпункт на медицинское обследование: кроме шишки других повреждений не обнаружено.
Полиция установила, что водитель был трезв и у него есть действующие водительские права. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, ранее с этим водителем проблем не возникало.
По словам жителя улицы Мыйзавахе Стена Санга, написавшего в редакцию, автомобиль, попавший в аварию, давно стал бельмом на глазу у местных жителей. Еще в марте Санг обратился в городскую управу с просьбой установить между домами лежачий полицейский. Он пояснил, что начинающий водитель регулярно гоняет между домами, и выразил надежду, что лежачий полицейский поможет успокоить движение во дворе.
Помимо обращения в горуправу, Санг также написал участковому полицейскому с просьбой, чтобы стражи порядка побеседовали с водителем. Сам он тоже пытался поговорить с нарушителем, однако, по его словам, у того хватало и наглости, и уверенности в своей правоте, и он не признавал своей вины.
Следует отметить, что в аварию попал именно этот проблемный автомобиль, но кто находился за рулем в момент столкновения - неизвестно.
Между многоквартирными домами на улице Мыйзавахе находится дворовая зона с ограничением скорости до 20 километров в час.
Главный специалист по организации дорожного движения дорожной службы Тартуской горуправы Карлолийз Палуотс подтвердила, что письмо от одного из жителей улицы Мыйзавахе действительно пришло в городскую управу.
По словам Палуотс, за последние три года в этом месте не произошло ни одной аварии с пострадавшими. Чиновники горуправы выезжали на место для проведения проверки и просили полицию замерить скорость движения во дворе.
Кроме письма одного из местных жителей, больше никто проблему не поднимал, поэтому до сих пор там не установили лежачий полицейский. Как правило, горуправа не устанавливает лежачие полицейские между многоквартирными домами, предпочитая ограничивать скорость с помощью дорожных знаков.
В горуправу ранее обращались с просьбами установить лежачие полицейские на дорогах между многоквартирными домами, однако часто после обсуждений их все-таки не устанавливают, поскольку возникают дополнительные проблемы с шумом, вибрацией и отводом дождевой воды, объяснил специалист по организации дорожного движения дорожной службы горуправы Урмас Кыргвеэ.
Тем не менее, по словам главного специалиста по организации дорожного движения Палуотс, ДТП с пострадавшим - это очень серьезное дело. Ситуацию усугубляет еще и тот факт, что пострадал маленький ребенок. «Несчастные случаи с детьми для нас являются приоритетом», - подчеркнула она.
На момент запроса журналиста информация о четверговом ДТП в горуправу еще не поступила, поэтому решения по дальнейшему решению вопроса пока нет.
Урмас Кыргвеэ добавил, что проблемные и гоняющие водители - это скорее задача полиции. «Полиция может провести воспитательную беседу с конкретным участником дорожного движения», - сказал он. Кыргвеэ призвал людей соблюдать правила дорожного движения и проявлять уважение к другим участникам движения.