«Такое ДТП было лишь вопросом времени»: пятилетний ребенок попал под колеса машины

ДТП произошло незадолго до девяти часов вечера. Один из родителей отвез ребенка в травмпункт на медицинское обследование: кроме шишки других повреждений не обнаружено.

Полиция установила, что водитель был трезв и у него есть действующие водительские права. По словам пресс-секретаря Лыунаской префектуры Рагне Кейск, ранее с этим водителем проблем не возникало.

По словам жителя улицы Мыйзавахе Стена Санга, написавшего в редакцию, автомобиль, попавший в аварию, давно стал бельмом на глазу у местных жителей. Еще в марте Санг обратился в городскую управу с просьбой установить между домами лежачий полицейский. Он пояснил, что начинающий водитель регулярно гоняет между домами, и выразил надежду, что лежачий полицейский поможет успокоить движение во дворе.

Помимо обращения в горуправу, Санг также написал участковому полицейскому с просьбой, чтобы стражи порядка побеседовали с водителем. Сам он тоже пытался поговорить с нарушителем, однако, по его словам, у того хватало и наглости, и уверенности в своей правоте, и он не признавал своей вины.

Следует отметить, что в аварию попал именно этот проблемный автомобиль, но кто находился за рулем в момент столкновения - неизвестно.

Между многоквартирными домами на улице Мыйзавахе находится дворовая зона с ограничением скорости до 20 километров в час.