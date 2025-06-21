Аттракционы для детей и вкусная уличная еда: в Таллинне пройдет ярмарка к Иванову дню

В воскресенье, 22 июня, в Пыхья-Таллинне в прибрежном парке на Штромке состоится большая ярмарка к Иванову дню.
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Кюлли Таммур, на ярмарке будет представлен яркий летний ассортимент товаров.
«На праздничной ярмарке можно будет приобрести местную мясную и рыбную продукцию, выпечку, а также мед, сладости и изделия ручной работы. На ярмарке также будут веселые аттракционы для детей и вкусная уличная еда», - сказала она.
Праздничная ярмарка в Пыхья-Таллинне состоится в воскресенье, 22 июня, с 10:00 до 16:00 в парке на Штромке.