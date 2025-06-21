Новые предложения Каи Каллас: ЕС готов усилить военную и гражданскую миссии для Украины

Об этом на брифинге в Брюсселе сообщила высокопоставленная чиновница ЕС в пятницу, 20 июня.

В ответ на вопрос DW она пояснила, что Каллас готова представить на рассмотрение стран Евросоюза свои конкретные предложения на эту тему. «Мы готовы усилить обе миссии в соответствии с потребностями Украины, как только позволят условия, а также на основе консенсуса стран-членов», - сказала представительница Евросоюза, не вдаваясь в подробности.

С учетом всего происходящего в мире, крайне важно подчеркнуть необходимость дальнейшей поддержки Украины, продолжения дипломатических усилий в ее интересах и усиления давления на Россию, указала чиновница ЕС.

Она также сообщила, что Совет ЕС по иностранным делам 23 июня не примет 18-й пакет санкций в отношении России, но ожидается, что в этом направлении будет достигнут прогресс. Украина будет первой темой его повестки дня, в заседании министров иностранных дел стран Евросоюза примет участие глава МИД Украины Андрей Сибига.

Задачи миссий ЕС для Украины

Обучающая миссия EUMAM действует с 2022 года в нескольких странах Европы, с момента ее основания подготовку там прошли 76 700 украинских военных.

EUAM Ukraine действует с 2014 года, но в 2022 году ее мандат был скорректирован с учетом полномасштабной российской агрессии на территории Украины, в частности, для содействия расследованию и преследованию международных преступлений.