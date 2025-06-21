Фото и видео Пассажирка о рейсе airBaltic: «Неужели нам нужно дождаться трагедии Air India?»

Кроме того, пассажирка рассказала, что обстановка на борту была напряженной. Вокруг находились люди, плохо владеющие английским, поэтому они не понимали, что происходит как на борту, так и после высадки. Дополнительный стресс вызвала отмена рейса и полная неопределенность с тем, как добраться домой. На борту находились также семьи с маленькими детьми, которые из-за отмены рейса были вынуждены провести в дороге более суток.

По мнению Агиты, национальная латвийская авиакомпания airBaltic такими действиями быстро теряет доверие клиентов. Она понимает, что технические проблемы могут возникнуть, однако в этот раз забота о безопасности оказалась, по ее мнению, лишь пустыми словами. Пассажирка задает риторический вопрос: «Неужели нам нужно дождаться трагедии, подобной Air India, чтобы кто-то взял на себя ответственность за регулярные технические проблемы у подрядчиков?».

Авиакомпания airBaltic подтвердила порталу Apollo.lv, что рейс BT612 Афины - Рига, выполняемый 19 июня ее партнером Carpatair, вскоре после взлета вернулся в аэропорт Афин. Решение было принято после того, как было обнаружено незначительное задымление. Самолет благополучно совершил посадку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Представители airBaltic подчеркивают, что безопасность пассажиров и экипажа всегда была и остается приоритетом компании.

«Для проведения полноценной технической проверки самолета рейс был отменен. Всем пассажирам были предложены альтернативные варианты вылета в тот же или на следующий день. В случаях, когда вылет перенесен на следующий день, пассажирам предоставляются гостиница, питание и транспорт до аэропорта и обратно», - пояснили представители airBaltic.

Авиакомпания airBaltic приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства.