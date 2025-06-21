Фото и видео Пассажирка о рейсе airBaltic: «Неужели нам нужно дождаться трагедии Air India?»

Тревога, пожарные и машины скорой помощи, а затем полная неопределенность, как добраться домой - так пассажирка Агита описывает аварийную посадку рейса авиакомпании airBaltic из Афин в Ригу. Она не скрывает своего возмущения действиями авиакомпании и считает, что та проявила открытое неуважение к клиентам, пишет Rus.TVNET.
«Рейс airBaltic из Афин в Ригу вылетел с небольшой задержкой. Примерно через 10 минут стюардесса коротко объявила, что мы возвращаемся в афинский аэропорт из-за проблем с системой кондиционирования. Следующие примерно 15 минут мы медленно летели обратно. Никаких дополнительных сообщений или объяснений не последовало», - так Агита описывает начало полета и момент объявления о возвращении.
Только во время посадки пилот сообщил настоящую причину возвращения - задымление в кабине экипажа. Агита поясняет, что серьезность ситуации стала очевидной, когда в аэропорту самолет встретили сразу несколько спасательных команд в спецодежде, пожарные расчеты и машины скорой помощи.
После посадки пассажиров высадили из самолета и доставили в здание аэропорта, попросив не расходиться далеко. Сначала было объявлено, что рейс вылетит повторно в 12:50, примерно через полчаса после инцидента, однако вскоре сообщили, что полет окончательно отменен.
В этот момент Агита получила SMS от airBaltic с предложением купона на питание и информацией о том, что нужно ждать дальнейших указаний относительно вариантов вылета. Примерно через два часа ей прислали новые билеты на следующий день - то есть через 36 часов после изначально запланированного рейса - с пересадкой в Брюсселе.
Агита открыто выражает недовольство действиями авиакомпании, которая, по ее словам, проявила откровенное неуважение к клиентам. В первую очередь, было подорвано ее доверие: Агита покупала билеты, полагая, что полет будет выполнять самолет airBaltic, однако фактически рейс осуществляла компания Carpatair.
Кроме того, пассажирка рассказала, что обстановка на борту была напряженной. Вокруг находились люди, плохо владеющие английским, поэтому они не понимали, что происходит как на борту, так и после высадки. Дополнительный стресс вызвала отмена рейса и полная неопределенность с тем, как добраться домой. На борту находились также семьи с маленькими детьми, которые из-за отмены рейса были вынуждены провести в дороге более суток.
По мнению Агиты, национальная латвийская авиакомпания airBaltic такими действиями быстро теряет доверие клиентов. Она понимает, что технические проблемы могут возникнуть, однако в этот раз забота о безопасности оказалась, по ее мнению, лишь пустыми словами. Пассажирка задает риторический вопрос: «Неужели нам нужно дождаться трагедии, подобной Air India, чтобы кто-то взял на себя ответственность за регулярные технические проблемы у подрядчиков?».
Авиакомпания airBaltic подтвердила порталу Apollo.lv, что рейс BT612 Афины - Рига, выполняемый 19 июня ее партнером Carpatair, вскоре после взлета вернулся в аэропорт Афин. Решение было принято после того, как было обнаружено незначительное задымление. Самолет благополучно совершил посадку, никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Представители airBaltic подчеркивают, что безопасность пассажиров и экипажа всегда была и остается приоритетом компании.
«Для проведения полноценной технической проверки самолета рейс был отменен. Всем пассажирам были предложены альтернативные варианты вылета в тот же или на следующий день. В случаях, когда вылет перенесен на следующий день, пассажирам предоставляются гостиница, питание и транспорт до аэропорта и обратно», - пояснили представители airBaltic.
Авиакомпания airBaltic приносит пассажирам извинения за причиненные неудобства.
Как уже сообщал Apollo.lv, в прошлый четверг самолет Boeing 787-8 авиакомпании Air India, выполнявший рейс из Лондона, на борту которого находилось 242 человека (пассажиры и экипаж), разбился примерно через пять минут после взлета из аэропорта в городе Ахмадабад. Несмотря на первоначальные сообщения о гибели всех находившихся на борту, позднее стало известно, что один человек выжил. Им оказался 40-летний Вишваш Кумар Рамеш, ставший живым свидетелем трагедии.