НАТО между жизнью и смертью. Сможет ли альянс пережить Трампа и агрессивную Россию

Но доживет ли альянс до 80-летия — вопрос открытый.

Сегодня организация объединяет 32 государства Европы и Северной Америки и считается самой мощной коллективной системой безопасности в мире.

В реальности сильнейший член альянса, США, пугает выходом из организации, угрожает захватом Гренландии — автономной территории в составе другого члена НАТО — Дании, а также травит руководство ближайшего соседа и партнёра по НАТО — Канады, шутя о ее возможном присоединении в качестве 51-го штата.

И эта реальность демонстрирует, что даже самый мощный за всю историю человечества военно-политический союз может оказаться хрупким — как из-за внешней агрессии, так и из-за непродуманной внутренней политики.

И пока американцы размышляют о выводе войск из центральной Европы и стран Балтии, Германия начинает развертывание войск в Латвии.

Руководитель Федеральной разведки Германии Бруно Каль утверждает, что Россия не считает обязательства коллективной обороны НАТО действенными. Он предупреждает, что НАТО в Европе предстоит проверка на прочность со стороны России.