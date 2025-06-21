Сделайте незабываемыми самые короткие ночи и самые длинные дни!

Наступили долгие, залитые светом летние дни, и это отличный повод устроить праздник. Солнце светит ярче и дольше, природа в самом расцвете, а значит, это идеальное время, чтобы чаще наслаждаться отдыхом на свежем воздухе – будь то уютный балкон, зеленый двор или тихий уголок у озера.
Дизайнер интерьеров IKEA призывает максимально использовать теплое время года, перенеся атмосферу праздника под открытое небо, и делится простыми советами, как сделать такие моменты по-настоящему особенными.
Для создания праздничного настроения много не требуется - достаточно воспользоваться тем, что уже есть под рукой, отмечает руководитель дизайна интерьеров IKEA Бритa Миквере. Она предлагает дополнить обстановку несколькими аксессуарами и уютными акцентами, чтобы создать нужную атмосферу, и рассказывает об основных моментах, которые помогут упростить подготовку.
Простая и удобная упаковка еды без лишних хлопот
Удачный пикник зависит от того, насколько хорошо он продуман. Важны как удобная упаковка еды, простота транспортировки, так и красивая подача. Советы дизайнера IKEA помогут превратить обычную летнюю трапезу в настоящее удовольствие.
«Важно не только то, какую еду вы возьмете с собой, но и то, в чем вы ее принесете. Стеклянные контейнеры с деревянными крышками - отличный выбор: они надежны, просты в уходе и достаточно эстетичны, чтобы подавать еду прямо в них. Благодаря естественному виду они отлично вписываются в атмосферу на открытом воздухе и добавляют нотку стильной непринужденности», - отмечает Миквере.
Продуманная упаковка также сделает трапезу на свежем воздухе более комфортной. Прозрачные контейнеры позволяют сразу увидеть содержимое, что облегчает подачу блюд, а закрывающиеся пакеты сохранят свежесть продуктов и предотвратят протечки, при этом станут более экологичной альтернативой одноразовой упаковке.
«Чтобы еда дольше сохраняла свежесть, особенно в жаркие дни, обязательно используйте сумки-холодильники. Они легкие, удобные для переноски и незаменимы для того, чтобы напитки оставались холодными, а закуски - свежими и безопасными», - добавляет специалист.
Если же вы планируете насладиться на свежем воздухе горячей едой, незаменимым помощником станет компактный переносной гриль на угле. Он позволит готовить еду прямо на месте, наслаждаться ароматом жареных блюд и избавит от необходимости поиска мест, где разрешено разводить костер. Все это поможет без усилий создать уютную атмосферу, когда все необходимое находится под рукой и красиво организовано.
Красивая сервировка имеет значение
Дизайнер интерьеров IKEA делится несколькими простыми и бюджетными идеями, которые помогут сделать трапезу на балконе или террасе более комфортной и привлекательной. Например, поднос на ножках или сервировочная подставка станут умным решением, чтобы красиво подать еду и напитки, при этом освободят ценное пространство на столе.
«Чтобы добавить столу индивидуальности, выбирайте яркие контейнеры для еды. А если хочется элегантности, отличным выбором станут стеклянные или прозрачные контейнеры - они выглядят стильно и позволяют легко увидеть, что находится внутри. Даже закуски в закрывающихся пакетах могут выглядеть аккуратно и уместно при правильном оформлении», - отметила Миквере.
Для украшения стола прекрасно подойдут прозрачные стеклянные вазы для цветов, которые помогут визуально объединить композицию. Что касается напитков, лучше использовать бутылки или графины с пробками - они хорошо сочетаются с вазами и придают сервировке цельный вид. Не забудьте и о столовых приборах: будь то черные, золотые или классические из нержавеющей стали, они могут существенно преобразить общий вид стола. Легкий блеск или акцентный цвет также сделают сервировку привлекательной и стильной.
Создайте уют с помощью простых вещей
Текстиль творит чудеса, уверена дизайнер интерьеров, добавляя, что выразить свой собственный стиль помогут любимые оттенки и сочетания разных материалов. Используйте для отдыха на свежем воздухе подушки и мягкие пледы или одеяла, чтобы добавить уюта и тепла.
«Продумывая особенные моменты на свежем воздухе, добавьте обстановке немного волшебства. Используйте вещи, которые обычно лежат дома без дела. Мягкие подушки, теплые пледы, беспроводной проигрыватель с музыкой и подходящее освещение превратят любое место в праздничное пространство. Украсьте гирляндами из LED-лампочек зонтик, повесьте для создания сказочного эффекта сетку, расставьте на полках террасы светильники на солнечных батареях или LED-свечи. Эти простые детали помогут создать теплую атмосферу, в которой каждый почувствует себя частью чего-то особенного», - подчеркивает Бритa Миквере.