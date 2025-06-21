Сделайте незабываемыми самые короткие ночи и самые длинные дни!

Яркая посуда украсит стол. Фото: Ikea

«Чтобы еда дольше сохраняла свежесть, особенно в жаркие дни, обязательно используйте сумки-холодильники. Они легкие, удобные для переноски и незаменимы для того, чтобы напитки оставались холодными, а закуски - свежими и безопасными», - добавляет специалист.

Если же вы планируете насладиться на свежем воздухе горячей едой, незаменимым помощником станет компактный переносной гриль на угле. Он позволит готовить еду прямо на месте, наслаждаться ароматом жареных блюд и избавит от необходимости поиска мест, где разрешено разводить костер. Все это поможет без усилий создать уютную атмосферу, когда все необходимое находится под рукой и красиво организовано.

Красивая сервировка имеет значение

Дизайнер интерьеров IKEA делится несколькими простыми и бюджетными идеями, которые помогут сделать трапезу на балконе или террасе более комфортной и привлекательной. Например, поднос на ножках или сервировочная подставка станут умным решением, чтобы красиво подать еду и напитки, при этом освободят ценное пространство на столе.

Емкости для воды не только удобны в употреблении, но и достаточно эффектны. Фото: Ikea

«Чтобы добавить столу индивидуальности, выбирайте яркие контейнеры для еды. А если хочется элегантности, отличным выбором станут стеклянные или прозрачные контейнеры - они выглядят стильно и позволяют легко увидеть, что находится внутри. Даже закуски в закрывающихся пакетах могут выглядеть аккуратно и уместно при правильном оформлении», - отметила Миквере.