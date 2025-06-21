Полиция рекомендует: как защитить себя и свое имущество от воров

Случаи, с которыми полиция сталкивалась в последние недели, наглядно показывают, насколько важны осведомленность и охранные решения.

Например, 10 июня в Тарту с велосипедной стоянки на улице Пуусепа был украден велосипед, ущерб составил 600 евро.

В тот же день в Кейла неизвестные проникли в строительный тепляк и вынесли оттуда аккумуляторные дрели, дисковые резаки, прессы для труб, лазерные уровни и зарядные устройства. Ущерб оценивается примерно в 5000 евро.

Утром 4 июня поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе ночью были украдены два велосипеда общей стоимостью более 10 000 евро.

Есть и еще один пример, напрямую касающийся безопасности жилья. Так, в начале июня 83-летняя женщина сообщила в полицию, что из ее квартиры пропали 6000 евро наличными. Каким образом - еще предстоит выяснить. Однако этот случай наглядно показывает, что безопасность начинается не с дверного замка, а с осознания того, что воры не дремлют.

«Не подпускайте незнакомцев слишком близко, чтобы не возник момент неожиданности, которым вор сможет воспользоваться»

Именно поэтому так важно позаботиться о безопасности своего дома и заранее подумать, как защититься от злоумышленников. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что в случае кражи наиболее тяжелым зачастую оказывается не материальный, а эмоциональный ущерб. Потеря вещей, имеющих сентиментальную или личную ценность, чаще всего воспринимается особенно болезненно.