Полиция рекомендует: как защитить себя и свое имущество от воров

Чтобы не стать жертвой воров, необходимо быть внимательным и заранее принимать меры предосторожности. Руководитель процессуального отдела Ляэне-Харьюского отделения Департамента полиции и погранохраны Райго Прантс подчеркнул, что свою роль в обеспечении безопасности - дома, на улице или в общественных местах - играет каждый из нас.
Случаи, с которыми полиция сталкивалась в последние недели, наглядно показывают, насколько важны осведомленность и охранные решения.
Например, 10 июня в Тарту с велосипедной стоянки на улице Пуусепа был украден велосипед, ущерб составил 600 евро.
В тот же день в Кейла неизвестные проникли в строительный тепляк и вынесли оттуда аккумуляторные дрели, дисковые резаки, прессы для труб, лазерные уровни и зарядные устройства. Ущерб оценивается примерно в 5000 евро.
Утром 4 июня поступило сообщение о том, что в Тарту на улице Раатузе ночью были украдены два велосипеда общей стоимостью более 10 000 евро.
Есть и еще один пример, напрямую касающийся безопасности жилья. Так, в начале июня 83-летняя женщина сообщила в полицию, что из ее квартиры пропали 6000 евро наличными. Каким образом - еще предстоит выяснить. Однако этот случай наглядно показывает, что безопасность начинается не с дверного замка, а с осознания того, что воры не дремлют.
«Не подпускайте незнакомцев слишком близко, чтобы не возник момент неожиданности, которым вор сможет воспользоваться»
Именно поэтому так важно позаботиться о безопасности своего дома и заранее подумать, как защититься от злоумышленников. Эксперт по безопасности G4S Тармо Пярьяла подчеркнул, что в случае кражи наиболее тяжелым зачастую оказывается не материальный, а эмоциональный ущерб. Потеря вещей, имеющих сентиментальную или личную ценность, чаще всего воспринимается особенно болезненно.
Как защитить свой дом
- Всегда запирайте входные двери, даже когда вы дома.
- В многоквартирных домах следите за тем, чтобы посторонние не заходили в подъезд вместе с вами.
- Важно сотрудничать с соседями: при необходимости попросите их присматривать за вашим жильем.
- Установите охранную систему.
Как защитить велосипед
- Используйте качественный велозамок.
- Не оставляйте велосипед в подъезде или в другом месте без присмотра.
- Сфотографируйте велосипед и сохраните его серийный номер, указанный на раме.
Безопасность на улице
- Прячьте ценные вещи, но не в карманы куртки или во внешнем кармане сумки.
- В увеселительных заведениях и ресторанах не оставляйте телефон или кошелек на виду.
- Не носите с собой крупные суммы наличными.
- В общественном транспорте держите сумку на коленях, а при выходе проверьте личные вещи.
- Оплачивая покупки, следите, чтобы никто не увидел ваш PIN-код.
Прантс дал совет для еще более эффективной защиты: «Не подпускайте незнакомцев слишком близко, чтобы не возник момент неожиданности, которым вор сможет воспользоваться».
Как защитить себя?
Осторожность и осведомленность - лучшая защита от все более изобретательных воров. Обеспечить безопасность дома даже в ваше отсутствие помогут современные охранные решения, подходящие для жилья любого размера и типа.
Пярьяла добавил, что инвестиция в домашнюю охранную систему - лучшее, что можно сделать для безопасности своего дома и семьи. «Многие думают, что установка охранного оборудования требует определенных условий, например, что надо прокладывать кабели или иметь достаточно места для передатчика, однако существуют компактные и недорогие беспроводные решения, для которых требуется лишь наличие сети 2G», - пояснил эксперт.