ИВАНОВ ДЕНЬ Что нужно знать о костре?

Огонь символизирует силу солнца и победу света над тьмой. По поверью наших предков, разожженный в Иванову ночь костер отгоняет злых духов, болезни и неудачу. Собирались около костра и прыгали через него не просто так - этот ритуал был призван принести счастье и здоровье.
Огонь несет жизненную энергию, а вокруг костра проводили обряды на плодородие, пели и танцевали, чтобы обеспечить хороший урожай, крепкое потомство у скота и семейное счастье.
Иванов день и костер всегда были поводом вместе поесть, потанцевать, попеть и пообщаться. Сегодня костер - это социальная традиция, которая объединяет людей и поддерживает народную культуру.
Но при разведении костра обязательно стоит подумать о безопасности. На что обратить внимание, делясь советом, рассказывает эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.
Что можно и что категорически нельзя класть в костер?
Жечь в костре можно только необработанную древесину, непроклеенную бумагу и картон. Старую мебель, древесину с клеем, покрышки и другой хлам использовать нельзя.
Неприятности, связанные с кострами, чаще всего связаны с невнимательностью людей: костры разводят слишком большими, слишком близко к горючим материалам, зданиям, сухой растительности или вообще оставляют без присмотра. Также часто отсутствуют элементарные средства для тушения - ведро с водой, шланг или огнетушитель.
При разжигании костра важна не его величина, а безопасность, да и для хорошего настроения вполне достаточно небольшого огня.
Как обеспечить безопасность костра?
Почву под костром нужно обильно полить водой и обложить место камнями или насыпать вокруг вал земли. В лесу костры разрешено разводить только на специально подготовленных и обозначенных местах.
Разводить костер следует только при слабом ветре, и в дальнейшем следует внимательно следить за направлением ветра, чтобы искры не попали на строения, лес или другие горючие материалы. Место для костра должно быть не менее в десяти - тринадцати шагах от таких объектов.
Держите рядом средства для тушения - ведро воды или огнетушитель.
Никогда не оставляйте костер без присмотра! Перед уходом убедитесь, что огонь полностью потушен.
Обязательно при себе должен быть заряженный мобильный телефон, чтобы в случае необходимости вызвать помощь по номеру 112.
Что обязательно сделать перед разведением костра?
Перед тем, как разводить огонь, изучите правила благоустройства своего района - в густонаселенных местах костры могут быть запрещены. Если не запрещено, получать специальное разрешение не требуется, нужно лишь соблюдать меры пожарной безопасности.
Дополнительно узнать о правилах безопасного разведения костров, а также о грилях и других темах, связанных с обращением с огнем, можно по государственному инфотелефону 1247.
Гриль или мангал в Иванов день
- Перед началом убедитесь, что гриль - например, газовый или электрический - исправен.
- Если гриль требует ремонта, обратитесь к специалисту.
- Без инструкции руководствуйтесь минимально безопасным расстоянием - не менее восьми метров от зданий и горючих материалов.
- На балконе и террасе можно использовать только те виды грилей, которые допускаются инструкцией.
- В многоквартирных домах использование гриля на балконе или рядом с ним требуется согласовать с квартирным товариществом.
- Никогда не оставляйте работающий гриль без присмотра!
- Прежде чем упаковать гриль, дождитесь, пока он полностью остынет - горячий гриль пожароопасен.
- Выбрасывать угли из гриля опасно, если они не полностью потушены.