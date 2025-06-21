ИВАНОВ ДЕНЬ Что нужно знать о костре?

Огонь несет жизненную энергию, а вокруг костра проводили обряды на плодородие, пели и танцевали, чтобы обеспечить хороший урожай, крепкое потомство у скота и семейное счастье.

Иванов день и костер всегда были поводом вместе поесть, потанцевать, попеть и пообщаться. Сегодня костер - это социальная традиция, которая объединяет людей и поддерживает народную культуру.

Но при разведении костра обязательно стоит подумать о безопасности. На что обратить внимание, делясь советом, рассказывает эксперт отдела профилактики Спасательного департамента Туули Таавет.

Что можно и что категорически нельзя класть в костер?

Жечь в костре можно только необработанную древесину, непроклеенную бумагу и картон. Старую мебель, древесину с клеем, покрышки и другой хлам использовать нельзя.

Неприятности, связанные с кострами, чаще всего связаны с невнимательностью людей: костры разводят слишком большими, слишком близко к горючим материалам, зданиям, сухой растительности или вообще оставляют без присмотра. Также часто отсутствуют элементарные средства для тушения - ведро с водой, шланг или огнетушитель.

При разжигании костра важна не его величина, а безопасность, да и для хорошего настроения вполне достаточно небольшого огня.

Как обеспечить безопасность костра?

Почву под костром нужно обильно полить водой и обложить место камнями или насыпать вокруг вал земли. В лесу костры разрешено разводить только на специально подготовленных и обозначенных местах.