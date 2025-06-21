Израиль и Иран продолжают обмениваться ударами. Из разных мест Израиля продолжают поступать кадры пожаров и разрушений. Некоторые издания утверждают, что израильская система ПРО, которая считается одной из самых современных в мире, оказалась неспособна отразить ракетные атаки Ирана. Часто можно встретить утверждения, что плохо проявила себя система «Железный купол». Но так ли это на самом деле?
В четверг Иран заявил, что в ответ на израильские атаки запустил по Израилю двухступенчатые баллистические ракеты средней дальности «Седжиль-2».
Одна из иранских ракет попала в корпус больницы «Сорока» в Беэр-Шеве на юге Израиля, власти сообщили о 71 пострадавшем. Всего, по израильским официальным данным, с начала войны в результате ракетных ударов Ирана погибли 24 человека, более 500 получили ранения.
Из разных мест Израиля продолжают поступать кадры пожаров и разрушений.
Некоторые издания утверждают, что израильская система ПРО, которая считается одной из самых современных в мире, оказалась неспособна отразить ракетные атаки Ирана.
Часто можно встретить утверждения, что плохо проявила себя система «Железный купол». Но так ли это на самом деле?
Иран обладает огромным и разнообразным ракетным арсеналом. У него на вооружении - тысячи баллистических и крылатых ракет, которые он постоянно модернизирует. Сколько их по каждому типу - неизвестно.
Какими ракетами Иран может обстреливать Израиль
Для Израиля основную угрозу представляют иранские баллистические ракеты средней дальности, то есть те, которые могут лететь дальше, чем на 1000 км - примерно таково расстояние между границами двух стран.
Они могут достичь территории Израиля через 10-15 минут после запуска, каждая несет до тонны взрывчатки и при попадании в густонаселенный район способна сровнять с землей целый квартал.
Израильские военные источники оценивали численность иранских баллистических ракет средней дальности к началу войны в две - три тысячи единиц - но допускали отклонение как в плюс, так и в минус.
Известно о наличии у Ирана восьми типов таких ракет. Четыре из них считаются относительно устаревшими, четыре - новыми. К первым относятся жидкотопливные одноступенчатые «Шахаб-3» и разработанные на их базе «Гадр» и «Эмад», а также твердотопливная «Хайбар Шекан».
Именно эти ракеты старого поколения, как заявил представитель вооруженных сил Ирана Али Саиди, были использованы при первых ударах по Израилю.
В четверг, 19 июня, Иран впервые атаковал Израиль новыми, самыми мощными из имеющихся у него на вооружении ракетами «Седжиль-2». Они оснащены твердотопливными двухступенчатыми двигательными установками и способны преодолеть расстояние свыше двух тысяч км.
У Ирана есть еще три типа современных ракет - жидкотопливная «Хорремшехр-4» и твердотопливные «Фатах-1» и «Хадж Кассем».
Все иранские баллистические ракеты укрыты глубоко под землей в разных местах по всей стране. Но пусковых шахт немного, их расположение известно, а с мобильными пусковыми установками в условиях доминирования израильской авиации в небе Ирана тоже проблема.
Их выход из укрытия, подготовка к пуску и сворачивание занимают много времени, а они сейчас - приоритетная цель. Число пусков иранских баллистических ракет по сравнению с первыми днями войны заметно снизилось.
По оценкам Армии обороны Израиля, к началу конфликта у иранцев было около 360 пусковых установок баллистических ракет. Во вторник, 17 июня, ЦАХАЛ заявил, что половина из них уже уничтожена. Кадров поражения пусковых установок много, но надо учитывать, что среди них могут быть и ложные цели - макеты.
Структура ПРО Израиля
Израиль - узкая полоска земли, от реки Иордан до Тель-Авива и Хайфы - 50 км, а до Иерусалима всего 20. Построить эшелонированную оборону от ударов с воздуха в таких условиях невозможно - негде разместить вторые и третьи рубежи этой обороны.
Правильнее сказать, что Израиль - это один плотный район противовоздушной обороны, со сплошным радиолокационным покрытием и насыщенной многоуровневой системой ПВО и ПРО.
В отражении ударов участвует и мощная авиационная компонента - причем она атакует цели не только в воздухе, но и на земле.
О «Железном куполе», довольно успешно отражавшем налеты «Кассамов» - кустарно изготовленных антиизраильскими боевиками реактивных снарядов, - говорилось так много, что он стал ассоциироваться со всей системой противоракетной обороны Израиля.
Но «Железный купол» - лишь один из элементов израильской ПРО. Он может сбивать небольшие тактические ракеты и дроны, но для отражения иранской баллистики он не предназначен - это комплекс малой дальности.
В первые дни войны Иран запустил по Израилю сотни ударных дронов, и практически все они были сбиты на подлете. Правда, в отражении этих атак участвовала и израильская авиация, но утверждать, что «Железный купол» не справился со своей задачей, оснований нет никаких.
Перехват баллистических ракет обеспечивают комплексы средней дальности «Праща Давида», а также большой дальности «Хец» (Arrow, «Стрела»). Есть на вооружении и американские системы Patriot.
Ни одна из противоракетных систем в мире не способна сбивать баллистические ракеты со стопроцентной гарантией. Современные баллистические ракеты могут набирать огромную, так называемую гиперзвуковую скорость, и менять траекторию. Перехват таких целей - очень сложная задача.
И даже обломки этих ракет, сбитых на заключительном этапе полета, обладают огромной кинетической энергией и могут вызвать серьезные разрушения.
Официальных данных о соотношении запущенных и сбитых иранских ракет нет.
По оценкам военного эксперта Давида Гендельмана, израильским системам ПРО удается перехватывать 80-90% иранских баллистических ракет. Если это так, то это высокий показатель.
«Залпы недостаточны для перенасыщения системы. Частично это из-за ударов по пусковым, частично, возможно, экономия боеприпасов», - писал он.
По мнению Гендельмана, израильское командование при планировании военной операции рассматривало возможность более массированного ответного удара со стороны Ирана и было готово к более тяжелым последствиям.
* - российские власти включили Илью Абишева в список «иноагентов». Би-би-си категорически возражает против этого решения и оспаривает его в суде