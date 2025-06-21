Дети спасли жизнь человеку: «Это обычное дело, нужно помогать»

Целый день в деревне Пуйга шел дождь. Но, словно по щелчку пальцев, он прекращается как раз в тот момент, когда мы с фотографом встречаемся с детьми у детского сада Siilike. На улице прохладно, поэтому юные герои завернулись в теплые вещи и натянули капюшоны до ушей.
Восьмилетние Отто Леотоотс, а также Керто и Лууна Пыдер, ожидая гостей, стоят в ряд. Они с блеском в глазах и улыбкой на лице смотрят на приближающихся незнакомцев, словно прямо сейчас начнется новое приключение.
«Здравствуйте!» - хором громко говорят они. Я представляю себя и фотографа, достаю свой блокнот в черной кожаной обложке, и Отто искренне восклицает: «Он выглядит как книга смерти».
Я смеюсь. Они тоже смеются. Мы сразу становимся как одна дружная компания. Я показываю им диктофон и объясняю, что он поможет мне запомнить нашу беседу.
У Отто снова припасен вопрос: «А ты знаешь, что такое кассеты?»
«Конечно, знаю», - отвечаю.
«Мы однажды нашли в нашем тайнике целую кучу кассет!»
И с этого момента дети стали рассказывать свою захватывающую историю.
Тайное место с мхом и секретами
Я говорю, что слышала - где-то здесь у них есть свое особенное место, настоящее тайное укрытие. Спрашиваю, согласятся ли они мне его показать. Дети сразу поворачивают к кустам и уверенно идут вперед - через мокрую траву, вниз, в сторону ручья. Ничего не остается, как поспешить за ними.
По пути Отто машет рукой в сторону коричневого сарая: «Вот здесь мы его и нашли...»
Но эта фраза повисает в воздухе, как ветка, которая все еще держится за дерево, но уже готова сломаться. Дети спешат, тайное место зовет. К тому сараю мы еще вернемся позже.
Убежище находится у ручья, рядом с поросшим мхом бетонным мостиком. В воде лежит маленькая лестница. Когда-то здесь они нашли несколько кассет. Но сегодня дети разочарованы: кто-то снова что-то сломал и унес. Это место все еще остается их тайным укрытием, хоть оно и немного обветшало.
Когда я спрашиваю, не были ли они в тот день супергероями, Отто уверенно отвечает: «Это не какое-то геройство. Это обычное дело, надо помогать»
То, что привело нас в Пуйга, произошло вечером 24 апреля. Время было уже после семи, шел дождь, было холодно. За сараем на земле лежал мужчина лет тридцати. Он был в футболке и шортах, мокрый и совсем не двигался. Его телефон безостановочно звонил на скамейке неподалеку.
«Первой заметила Лууна», - говорит Керто.
«Я первой заметила, - подтверждает Лууна. - И я, правда, испугалась».
«А я не испугался», - качает головой Отто.
«Мы даже взяли с собой палку. На всякий случай, - вспоминает Керто. - Кто знает, что он мог бы сделать».
Потом Отто побежал домой, остальные - за ним. Мальчик позвал на помощь друга матери. Тот пришел и крикнул: «Мужчина, просыпайтесь!» После этого человек на мгновение поднял голову. По крайней мере, они убедились, что он жив.
«Потом он позвонил в полицию», - продолжает рассказывать Отто о действиях друга матери.
«Нет, в скорую!» - возражает Керто.
«Ты разве не знаешь, что если вызываешь помощь, сначала приезжает полиция, а потом скорая», - с умным видом отвечает Отто.
Я спрашиваю, какой это был номер. Один-один-два. «Этот номер я знаю, сколько себя помню», - уверенно говорит Отто.
Как развивались события в тот день дальше, дети уже не видели. «Нас отправили домой», - говорит Лууна.
Примерно через неделю родители узнали от полицейских, что мужчина выжил. Он какое-то время провел в больнице в реанимации, но пошел на поправку. И был очень благодарен тем, кто вызвал помощь.
Звонок, который испугал, но и обрадовал
В начале июня зазвонил телефон у Эле, матери Лууны и Керто. На другом конце провода была полиция: «Вы - мама Керто и Лууны?»
«Первая мысль, конечно, была, что случилось…Сразу подумала, что дети опять что-то натворили, - говорит с улыбкой мать. - А оказалось, все наоборот».
Человек, которого они тогда нашли, не был местным. Никто не знает, как он оказался в таком безлюдном месте. Но дети его заметили и это спасло ему жизнь.
Перед тем как попрощаться, я задаю детям вопрос на размышление: если бы они были супергероями, то кем именно и что бы делали?
Отто долго не думает: «Я - обычный Человек-паук».
«А я - черный Человек-паук», - добавляет Керто.
«А я - белый, - говорит Лууна. - Белый Человек-паук, только женщина».
Разумеется, они работают в команде. У них общая цель: плести паутину, сражаться с монстрами и спасать людей.
Когда я спрашиваю, не были ли они в тот день супергероями, Отто уверенно отвечает: «Это не какое-то геройство. Это обычное дело, надо помогать»
Керто советует друзьям: если вдруг увидите что-то подобное - нужно сразу звать взрослого. А Отто добавляет, что на самом деле можно и самому позвонить по номеру 112, если с собой есть телефон.
Полицейский: именно такого неравнодушия мы ждем от всех
Участковый волости Выру Элар Сарик подтвердил, что человек, которого нашли дети, не был родом из Пуйга, но все-таки связан с Вырумаа. Он оказался там из-за знакомых.
Благодаря детям нуждающийся в помощи человек был тогда доставлен в больницу. Сейчас он жив и здоров, поэтому дальнейшее расследование этого случая уже не входит в компетенцию полиции.
Именно Элар Сарик предложил руководству Лыунаской префектуры наградить детей благодарственными письмами.
«Примечательно, что такие маленькие дети заметили человека, которому нужна была помощь, и сообщили об этом. Именно такого неравнодушия мы ждем от всех людей», - сказал Сарик.
«Дети сделали нечто действительно важное: они заметили человека в беде в таком месте, куда, возможно, никто другой не пришел бы раньше следующего утра. Такие случаи редки - когда настолько маленькие дети оказываются в подобной ситуации и реагируют так правильно».
Сарик добавил, что проект по обучению безопасности для дошкольников Вырумаа «Чувствую. Знаю. Умею» несомненно сыграл свою роль в том, что дети научились распознавать опасные ситуации, предотвращать их и действовать правильно.