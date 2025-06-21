Дети спасли жизнь человеку: «Это обычное дело, нужно помогать»

«Ты разве не знаешь, что если вызываешь помощь, сначала приезжает полиция, а потом скорая», - с умным видом отвечает Отто.

Я спрашиваю, какой это был номер. Один-один-два. «Этот номер я знаю, сколько себя помню», - уверенно говорит Отто.

Как развивались события в тот день дальше, дети уже не видели. «Нас отправили домой», - говорит Лууна.

Примерно через неделю родители узнали от полицейских, что мужчина выжил. Он какое-то время провел в больнице в реанимации, но пошел на поправку. И был очень благодарен тем, кто вызвал помощь.

Сарай, за которым дети заметили лежавшего на земле человека. Фото: Arvo Meeks

Звонок, который испугал, но и обрадовал

В начале июня зазвонил телефон у Эле, матери Лууны и Керто. На другом конце провода была полиция: «Вы - мама Керто и Лууны?»

«Первая мысль, конечно, была, что случилось…Сразу подумала, что дети опять что-то натворили, - говорит с улыбкой мать. - А оказалось, все наоборот».

Человек, которого они тогда нашли, не был местным. Никто не знает, как он оказался в таком безлюдном месте. Но дети его заметили и это спасло ему жизнь.

Перед тем как попрощаться, я задаю детям вопрос на размышление: если бы они были супергероями, то кем именно и что бы делали?

Отто долго не думает: «Я - обычный Человек-паук».

«А я - черный Человек-паук», - добавляет Керто.