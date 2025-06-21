Иванов день без мусора: проверьте себя – готовы ли вы к празднику?

В дни празднования самой светлой ночи года ежегодно образуется особенно много отходов: во время одного только пикника мусора накапливается столько же, сколько обычно в семье за несколько недель. Особенно много появляется органических отходов, пластиковых и других упаковок, стеклянной тары. Важно, чтобы весь этот мусор попадал в нужные контейнеры - раздельно.
«Во время летних праздников отходов образуется больше обычного. Не нужно отказываться от веселья, но стоит осознанно подходить к своим выборам - даже небольшие изменения могут иметь большое значение», - отметил член правления Eesti Keskkonateenused Бруно Таммару.
«Важно помнить: ни в коем случае не бросайте отходы в костер. При сжигании пластиковой бутылки выделяется столько же вредных веществ, сколько выбрасывает автомобиль за десять километров пути. Весь мусор должен оказаться в нужных контейнерах, иначе его невозможно будет переработать», - добавил Таммару.
Проверьте себя: насколько «чистый» ваш Иванов день?
1. Какую посуду и столовые приборы вы используете на празднике?
a) Одноразовая пластиковая посуда.
b) Бумажная или биоразлагаемая.
c) Собственная многоразовая посуда.
2. Куда вы убираете стеклянные бутылки после праздника?
a) В мусорный пакет вместе с другими отходами.
b) Забираю домой, чтобы при возможности выбросить в контейнер для стекла.
c) Обязательно отношу в ближайший пункт сбора стекла.
3. Есть ли на празднике отдельные пакеты или контейнеры для сортировки мусора?
a) Нет, все выбрасываю в один пакет.
b) Два пакета - например, для упаковки и для остального.
c) Да, отдельные для биоотходов, упаковки, стекла и бытовых отходов.
4. Что происходит с остатками еды после застолья?
a) Выбрасываю всё в общий пакет - нет времени возиться.
b) Отдельно кладу в компост или в контейнер для биоотходов.
c) Планирую порции так, чтобы не оставалось отходов.
5. Когда костер прогорел…
a) Оставляю всё, как есть - кто-нибудь да уберет.
b) Навожу порядок, убираю крупный мусор.
c) Тщательно проверяю, чтобы место осталось чистым - как до праздника.
Результаты теста
Преобладает ответ А
После ваших гуляний мусора остается больше, чем следовало бы. Ознакомьтесь с советами по ответственному обращению с отходами - небольшие изменения могут принести большую пользу!
Преобладает ответ B
Вы уже знаете основы, но есть куда стремиться. Подумайте, что еще можно улучшить.
Преобладает ответ C
Ваш Иванов день по-настоящему экологичный - отличный пример для других!
Как праздновать ответственно?
Хороший праздник не заканчивается уборкой кучи мусора - праздник должен оставлять приятные впечатления и на следующий день. Если сортировать отходы и избегать одноразовой посуды, мусора получится меньше, а убирать его после веселья - проще и правильнее.
Раздельный сбор позволяет переработать мусор и сберечь природу и ресурсы. Пластиковая упаковка может стать сырьем для новых изделий, из биоотходов получают биогаз и компост, а из стеклянных бутылок и банок - новую тару.
Раздельный сбор стекла особенно важен, ведь его можно перерабатывать бесконечно, не теряя качества. Если же стекло бросить в контейнер для смешанных бытовых отходов, оно попадет на свалку или в печь - ценный материал будет утрачен, а экологический след увеличится.
Как сортировать отходы на пикнике?
Праздник длится всего один вечер, а мусор, который он оставляет, может загрязнять природу десятилетиями. Важно, чтобы после гуляния весь мусор должен попасть в контейнер, чтобы у него был шанс на вторичную переработку.
Как сделать это правильно?
- Возьмите с собой отдельные пакеты: минимум три - для упаковки, биоотходов и смешанного мусора.
- Избегайте одноразовой посуды: используйте многоразовые тарелки, чашки и приборы. С ними не только приятнее есть, но и нагрузка на природу значительно снижается.
- Заберите отходы с собой: если отдыхаете на природе или на даче, где нет мусорных контейнеров, сортируйте мусор уже на месте и увозите его потом к нужным контейнерам.
- Объясняйте другим: делитесь принципами раздельного сбора с близкими и друзьями - важен каждый осознанный шаг!