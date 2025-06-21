Иванов день без мусора: проверьте себя – готовы ли вы к празднику?

«Во время летних праздников отходов образуется больше обычного. Не нужно отказываться от веселья, но стоит осознанно подходить к своим выборам - даже небольшие изменения могут иметь большое значение», - отметил член правления Eesti Keskkonateenused Бруно Таммару.

«Важно помнить: ни в коем случае не бросайте отходы в костер. При сжигании пластиковой бутылки выделяется столько же вредных веществ, сколько выбрасывает автомобиль за десять километров пути. Весь мусор должен оказаться в нужных контейнерах, иначе его невозможно будет переработать», - добавил Таммару.

Проверьте себя: насколько «чистый» ваш Иванов день?

1. Какую посуду и столовые приборы вы используете на празднике?

a) Одноразовая пластиковая посуда.

b) Бумажная или биоразлагаемая.

c) Собственная многоразовая посуда.

2. Куда вы убираете стеклянные бутылки после праздника?

a) В мусорный пакет вместе с другими отходами.

b) Забираю домой, чтобы при возможности выбросить в контейнер для стекла.

c) Обязательно отношу в ближайший пункт сбора стекла.

3. Есть ли на празднике отдельные пакеты или контейнеры для сортировки мусора?

a) Нет, все выбрасываю в один пакет.

b) Два пакета - например, для упаковки и для остального.

c) Да, отдельные для биоотходов, упаковки, стекла и бытовых отходов.

4. Что происходит с остатками еды после застолья?

a) Выбрасываю всё в общий пакет - нет времени возиться.