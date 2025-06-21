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Иванов день без мусора: проверьте себя – готовы ли вы к празднику?

Иванов день.

В дни празднования самой светлой ночи года ежегодно образуется особенно много отходов: во время одного только пикника мусора накапливается столько же, сколько обычно в семье за несколько недель. Особенно много появляется органических отходов, пластиковых и других упаковок, стеклянной тары. Важно, чтобы весь этот мусор попадал в нужные контейнеры - раздельно.

«Во время летних праздников отходов образуется больше обычного. Не нужно отказываться от веселья, но стоит осознанно подходить к своим выборам - даже небольшие изменения могут иметь большое значение», - отметил член правления Eesti Keskkonateenused Бруно Таммару.

«Важно помнить: ни в коем случае не бросайте отходы в костер. При сжигании пластиковой бутылки выделяется столько же вредных веществ, сколько выбрасывает автомобиль за десять километров пути. Весь мусор должен оказаться в нужных контейнерах, иначе его невозможно будет переработать», - добавил Таммару.

Проверьте себя: насколько «чистый» ваш Иванов день? 

1. Какую посуду и столовые приборы вы используете на празднике? 

a) Одноразовая пластиковая посуда.

b) Бумажная или биоразлагаемая.

c) Собственная многоразовая посуда.

2. Куда вы убираете стеклянные бутылки после праздника? 

a) В мусорный пакет вместе с другими отходами.

b) Забираю домой, чтобы при возможности выбросить в контейнер для стекла.

c) Обязательно отношу в ближайший пункт сбора стекла.

3. Есть ли на празднике отдельные пакеты или контейнеры для сортировки мусора? 

a) Нет, все выбрасываю в один пакет.

b) Два пакета - например, для упаковки и для остального.

c) Да, отдельные для биоотходов, упаковки, стекла и бытовых отходов.

4. Что происходит с остатками еды после застолья? 

a) Выбрасываю всё в общий пакет - нет времени возиться.

b) Отдельно кладу в компост или в контейнер для биоотходов.

c) Планирую порции так, чтобы не оставалось отходов.

5. Когда костер прогорел… 

a) Оставляю всё, как есть - кто-нибудь да уберет.

b) Навожу порядок, убираю крупный мусор.

c) Тщательно проверяю, чтобы место осталось чистым - как до праздника.

Результаты теста

Преобладает ответ А 

После ваших гуляний мусора остается больше, чем следовало бы. Ознакомьтесь с советами по ответственному обращению с отходами - небольшие изменения могут принести большую пользу!

Преобладает ответ B 

Вы уже знаете основы, но есть куда стремиться. Подумайте, что еще можно улучшить.

Преобладает ответ C 

Ваш Иванов день по-настоящему экологичный - отличный пример для других!

Как праздновать ответственно? 

Хороший праздник не заканчивается уборкой кучи мусора - праздник должен оставлять приятные впечатления и на следующий день. Если сортировать отходы и избегать одноразовой посуды, мусора получится меньше, а убирать его после веселья - проще и правильнее.

Раздельный сбор позволяет переработать мусор и сберечь природу и ресурсы. Пластиковая упаковка может стать сырьем для новых изделий, из биоотходов получают биогаз и компост, а из стеклянных бутылок и банок - новую тару.

Раздельный сбор стекла особенно важен, ведь его можно перерабатывать бесконечно, не теряя качества. Если же стекло бросить в контейнер для смешанных бытовых отходов, оно попадет на свалку или в печь - ценный материал будет утрачен, а экологический след увеличится.

Как сортировать отходы на пикнике? 

Праздник длится всего один вечер, а мусор, который он оставляет, может загрязнять природу десятилетиями. Важно, чтобы после гуляния весь мусор должен попасть в контейнер, чтобы у него был шанс на вторичную переработку.

Как сделать это правильно?

- Возьмите с собой отдельные пакеты: минимум три - для упаковки, биоотходов и смешанного мусора.

- Избегайте одноразовой посуды: используйте многоразовые тарелки, чашки и приборы. С ними не только приятнее есть, но и нагрузка на природу значительно снижается.

- Заберите отходы с собой: если отдыхаете на природе или на даче, где нет мусорных контейнеров, сортируйте мусор уже на месте и увозите его потом к нужным контейнерам.

- Объясняйте другим: делитесь принципами раздельного сбора с близкими и друзьями - важен каждый осознанный шаг!

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