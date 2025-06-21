Президент Эстонии провозгласил три закона

Согласно закону о внесении изменений в Закон об дошкольном образовании, Закон об образовании Эстонской Республики и другие связанные с ними законы, на занимающихся организацией питания поставщиков услуги по уходу за детьми не распространяется обязанность получать разрешение на деятельность от Сельскохозяйственного и продовольственного департамента.

Законом о прекращении действия соглашения между Эстонией и Беларусью об избежании двойного налогообложения в отношении подоходного налога и предотвращении уклонения от уплаты налогов прекращается действие указанного соглашения.

Соглашение более не является актуальным и не отвечает интересам Эстонии. Налоговое соглашение утратит силу через шесть месяцев после направления уведомления.

Законом о внесении изменений в Закон об организации медицинских услуг, Закон о страховании от безработицы и связанные с ними законы, а также в Закон о пособии по трудоспособности с 2027 года будет создана возможность для совершеннолетнего лица оформить доступное медицинским работникам заявление о волеизъявлении на конец жизни пациента.

В документе, доступном в системе электронного здравоохранения, человек сможет описать ситуации, при наступлении которых он либо отказывается от оказания определенных медицинских услуг, либо дает на них согласие.