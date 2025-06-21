Израиль заявил об убийстве главы палестинского подразделения КСИР

В результате удара израильских военно-воздушных сил по квартире в иранском городе Кум убит глава палестинского подразделения Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Саид Изади. Об этом объявил в субботу, 21 июня, министр обороны Израиля Исраэль Кац, передает DW.
По словам Каца, Изади «финансировал и вооружал ХАМАС» перед масштабной атакой на Израиль 7 октября 2023 года. Ликвидацию Саида Изади Кац назвал «огромным достижением для израильской разведки и ВВС».
В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара 20 июня убит командир второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции Аминпур Джудаки. По версии ЦАХАЛ, Джудаки взял на себя руководство атаками дронов после того, как 13 июня погиб командующий БПЛА авиации КСИР Тахер Пур.
Новые удары Израиля и Ирана
В ночь на 21 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. По данным иранского агентства Fars, целью удара ВВС Израиля стал ядерный объект в Исфахане. Местные власти заявили, что удар был отражен, «утечки опасных материалов не произошло».
Незадолго до этого ЦАХАЛ сообщил, что Иран запустил ракеты в сторону Израиля. Reuters пишет о взрывах в районе Тель-Авива. Из-за падения обломков сбитой ракеты произошел пожар в многоэтажном жилом доме.