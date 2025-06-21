Израиль заявил об убийстве главы палестинского подразделения КСИР

По словам Каца, Изади «финансировал и вооружал ХАМАС» перед масштабной атакой на Израиль 7 октября 2023 года. Ликвидацию Саида Изади Кац назвал «огромным достижением для израильской разведки и ВВС».

В свою очередь Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что в результате удара 20 июня убит командир второй бригады БПЛА ВВС Корпуса стражей исламской революции Аминпур Джудаки. По версии ЦАХАЛ, Джудаки взял на себя руководство атаками дронов после того, как 13 июня погиб командующий БПЛА авиации КСИР Тахер Пур.

Новые удары Израиля и Ирана

В ночь на 21 июня Израиль и Иран вновь обменялись ударами. По данным иранского агентства Fars, целью удара ВВС Израиля стал ядерный объект в Исфахане. Местные власти заявили, что удар был отражен, «утечки опасных материалов не произошло».