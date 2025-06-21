- Она берется ставить только те спектакли, которые считает жизненно необходимыми
- Сейчас ее волнует коллективная травма эстонцев, которая создает черно-белую картину мира
- Замалчивание проблем не приводит к добру - так они передаются следующим поколениям
Режиссер Мари-Лийс Лилль вот уже двенадцать лет ищет ответ на вопрос: что не так на этой картинке? Будучи независимым режиссером, она всегда выбирала только те темы, которые считает неотложно важными. С помощью постановок, вызывающих сильный резонанс, она старается преодолеть свои собственные страхи.
Сейчас в Драматическом театре в Ууэмыйза, Ляэнемаа, идет спектакль Мари-Лийс Лилль о судьбе всемирно известной писательницы Элин Тоона, которую обманули при возврате незаконно отчужденной в Эстонии собственности. Готовится новая постановка - в Нарве.
- Ваша новая работа выходит в Нарве. Это историко-документальная постановка Sisekliima - «Внутренний климат», рассказывающая о работниках секретного завода «Балтиец». Получилось ли в ходе интервью выяснить, что же производили на заводе?
- Что-то мы все-таки узнали. «Балтиец» начинался как предприятие атомной промышленности, там была опытная лаборатория, где пытались обогащать уран из эстонских недр. На «Балтийце» делали детали для российской военной промышленности, и поскольку утверждали, что их продукция была особенно прочной, возможно, какие-то вещи используются и сейчас против Украины.
Занимались также космической техникой - когда Советский Союз запускал что-нибудь в космос, было принято фотографироваться у «Балтийца». Нам рассказывали о приборе для обнаружения загрязнений, созданном для химических войск, деталях для подводных лодок, машине для облучения зерна, но было видно, что многое умалчивают.
- Сейчас от завода осталось только здание - стены и крыша?
- В зданиях работают малые предприятия, а также одна крупная фирма - Fortaco, которая в какой-то степени стала преемником бывшего военного завода. Теперь они просто делают детали для НАТО. Административное здание завода, где собираются строить отель, местами выглядит так, как будто люди среди рабочего дня встали, вышли из комнаты, и всё так и осталось: на столе открытые бутылки пива, на полу разбросаны документы. Ценные вещи были вывезены, но многое хранится с тех времен, когда работал завод. В сценографии мы используем предметы, найденные в комнатах и коридорах «Балтийца».
- Биографические интервью с бывшими работниками «Балтийца» делала Пирет Яакс, а у кого родилась идея этой постановки?
- Идея руководителя Vaba Lava Мярт Меос родилась в помещениях Narva Vaba Lava, тоже расположенных в здании «Балтийца», и отчасти в связи с проектируемым рядом отелем. Чтобы попытаться сохранить память о том, что здесь было. Для меня, если честно, история промышленного наследия - не самая острая тема. Меня интересовало другое: завод «Балтиец» - это модель, на примере которой можно говорить о том, что происходило в Эстонии после Второй мировой войны: как сюда приезжали люди из российской глубинки, как Нарва стала тем городом, каким является сегодня.
- Почему Нарва для вас так важна?
- Когда бываю в Нарве, у меня возникает ощущение, будто я за границей, хотя это не так. В первую очередь это чувство связано с языком, который слышишь на улицах, но не только. Это любопытное чувство, своего рода экзотика, но сейчас особенно важно не создавать глубоких разломов внутри нашей маленькой страны. Важно ощущать, что Нарва - часть Эстонии, и чтобы жители Нарвы чувствовали это же.
После начала войны между Россией и Украиной трудно не замечать, что у нас есть город, где эстонский язык почти не слышен, и что можно, например, получить на улице за лекцию по истории. Однако есть и такие горожане, которые даже с температурой поднимают утром 24 февраля государственный флаг. Про Нарву нужно говорить, и мой способ это делать - театр.
- Стоит сказать, что Нарва - как другая страна, как тут же кто-то из нарвских жителей может почувствовать себя оскорбленным…
- Разумеется, недовольные найдутся, вырвут цитаты из контекста, но бояться медийных скандалов не должно быть главной целью жизни. Можно ведь и с другой стороны посмотреть: быть «заграницей» - это даже круто! Это ни в коей мере не упрек жителям Нарвы из-за слабого присутствия эстонского государства и самой Эстонии. Я сама из Таллинна. Я ставлю спектакль, исходя из мечты о том, какой могла бы быть жизнь в Нарве. Хотя архитектура там и ветшает, у меня как выпускницы театральной школы есть воображение, и мне кажется, что там вполне можно было бы сделать отличный город. Главное, чтобы мы не решили, что Нарва - это слишком опасно. Эстония настолько маленькая, что невозможно провести там черту, где уже небезопасно. Если опасно - то опасно всем. Если мы собираемся жить на этом клочке земли, то должны видеть будущее во всех уголках Эстонии.
Тяжелые темы не пугают актрису и режиссера Мари-Лийс Лилль. Важно то, как о них говорить: не бросать проблему зрителю - пусть сам разбирается, что с ней делать, а предлагать пути выживания. Фото сделано в начале июня в Таллинне. Фото: Сандер Ильвест
- «Внутренний климат» - не первая ваша постановка о национальном вопросе. Почему вам важна судьба русскоязычного меньшинства?
- Это важно, потому что мы живем здесь все вместе, и это не изменится. Даже если кто-то мечтает, что все русскоязычные соберут чемоданы и уедут, этого не произойдет. Нам нужно найти способ жить вместе. Раньше это была в основном внутренняя тема - почему мы допускаем сегрегацию, почему одни дети получают в школе лучшее образование, а другие - худшее: об этом свидетельствуют объективные данные теста PISA о русскоязычных школах. Будем надеяться, что с переходом обучения на эстонском языке ситуация изменится, но это долгий процесс.
Сейчас русская община - не только внутренний вопрос, но и проблема национальной безопасности: как себя чувствуют местные русские, считают ли они себя патриотами Эстонии или нет. Раз уж мы тут живем, хотелось бы, чтобы мы умели договариваться, а еще - чтобы мультикультурность не считалась проблемой, а рассматривалась как достоинство.
- Название Sisekliima - «Внутренний климат» обозначает не температуру и влажность в помещении, а внутреннюю политику по национальному вопросу?
- Да, смысл названия многогранен. Это, в каком-то смысле, и про температуру воздуха и влажность всего эстонского общества.
- В Эстонии мало режиссеров, которые системно занимаются политическим театром. Вы - одна из них?
- Я не стала бы обобщать. Мне кажется, Юхан Ульфсак и Тийт Оясоо сделали намного больше для политического театра, чем я. Если под политическим театром понимать работу над спектаклями, в которых каждая тема выбирается потому, что о ней обязательно нужно говорить именно сейчас, то да, выглядит, что это так. Но я не умею работать иначе - просто ради веселых историй.
Я хочу, чтобы в документальных постановках звучали разные голоса. К примеру, в Нарве напротив меня сидел человек, который заявил: «Война - это плохо, но Зеленский во всем виноват, потому что не сделал всего, чтобы ее предотвратить». Когда тебе такое говорят прямо в глаза, появляется искушение спорить, но приходится себя одернуть: иногда лучше помолчать, тогда получится интереснее.
Пусть в спектакле звучат намеренно противоположные мнения, но общий посыл, то, с чем зритель уходит домой, я все же задаю как режиссер. Хотя до конца это все равно не проконтролируешь.
- Вы ставите спектакли уже больше десяти лет и обычно выбираете острые темы, способные вызвать сильную реакцию. Откуда берете на это смелость?
- Я не думаю о том, как отреагируют, когда выбираю тему. Мое главное правило: делать только то, что действительно необходимо. Меня спрашивали, выбираю ли темы, которые в тренде. Я так никогда не думала.
- Почему нет?
- Конечно, так тоже можно работать, но мои темы идут от сердца. Не потому, что я пережила все - от депрессии до интеграции, - но так или иначе эти истории стали мне близки.
Другая моя установка - это вопрос: «Что бы я сделала, если бы не боялась?». Я не особенно смелая, скорее застенчивая. Иногда, задав себе этот вопрос, понимаешь: если бы не страх, ты бы выбрал проект интереснее. В детстве я никогда не читала стихи на публике и не смела с кем-нибудь заговорить.
- Серьезно?
- Серьезно.
- Как же вы тогда стали актрисой?
- Это и есть одна из причин.
Когда-то у Вольдемара Пансо спросили, как он находит силы ставить спектакли и руководить театральной школой. Пансо ответил, что он от природы лентяй, а вся его активность нужна, чтобы преодолеть свою лень. Я чувствую то же: поскольку я трусливый человек, то поступление в театральную школу и работа режиссером - чуть более ответственная, чем роль актрисы - это способ преодолеть страх.
- Вы делаете только то, в чем видите смысл?
- В каком-то смысле, да. Хотя бывает, что начинаешь с лучшими намерениями, а по итогу не очень понимаешь, как попала туда, куда попала.
Я не хочу как режиссер работать с материалом, под которым не могу подписаться. Конечно, не все спектакли успешны, да и деньги надо зарабатывать, но то, за что я отвечаю в художественном смысле, проходит через меня.
- Вы заговорили о деньгах. Как независимому режиссеру удается выжить?
- Экономлю.
- В вашей жизнь есть гламур?
- Особо нет. Гламур зависит от того, что именно ставишь. Можно заниматься масштабными событиями или корпоративными мероприятиями, но жизнь театрального режиссера далека от гламура. С другой стороны, понимаю, что минимальная ставка работника культуры - 1600 евро в месяц - больше, чем получают многие эстонцы.
- Большинство читателей знают вас, наверное, по речи «Что не так на этой картинке?» (Мари-Лийс Лилль выступила в апреле 2013 года в Рийгикогу на 25-й годовщине Съезда творческих союзов – прим. ред.). Что сейчас, спустя 12 лет, не так на картинке?
- Очень многое осталось прежним. Ситуация русскоязычного меньшинства сильно не изменилась. Мониторинг интеграции показывает, что положение понемногу улучшается: отношение людей с русским родным языком к эстонскому государству и школьному образованию стало теплее, хотя по последнему аспекту скепсиса по-прежнему много.
С другой стороны, ощущаю, что сейчас, когда соседнее государство творит чудовищные вещи в Украине, нам самим нельзя превращать отношения с русскоязычными соотечественниками в черно-белые.
Думаю, что не одна я ощущаю, что коллективная историческая травма эстонцев ныне проявляется как никогда ясно. Травматизм всплывает в деталях. По обобщенным впечатлениям: стало неприятно слышать в автобусе русскую речь, дескать, русские дети орут, они грубые. Эмоции исповедующих это людей искренни, но мне бы не хотелось, чтобы мы дошли до того, когда первая мысль о том, что человек с русским родным языком - враг Эстонии. Не хочу, чтобы предвзятость переносилась на всех русскоязычных.
Если становится ясно, что человек - путинист, тогда делаем выводы, и да, он не должен избирать на муниципальных выборах. Но до этого момента важно сохранять открытость.
- Что еще не так в нашем обществе?
- Много что не так. У нас становится все больше политиков, которые после выборов занимаются не решением проблем, а подготовкой к следующим выборам. Поскольку мы не хотим обсуждать неудобные темы, список нерешенных проблем растет.
Например, неравенство. Дети зависят от того, насколько родители финансово состоятельны. Это тревожно, если слышу, что ребенок не может с одноклассниками сходить в театр или на экскурсию - родителям это не по карману. Или когда денег на здравоохранение не хватает, а выходом становится частная медицина - кто оплатит, тот и получит. Выходит, мы строим общество, где тем, у кого больше денег, проще получать жизненно важные услуги. Мне кажется, что такой строй - плохая идея.
Кроме того, употребление алкоголя не сокращается, а наркотики из школьных коридоров перекочевали на корпоративы и становятся растущей проблемой. На помощь зависимым денег в государстве не хватает, и чем хуже ситуация, тем больше разрастается кризис.
- В одном интервью вы сказали, что любовь - со вкусом бутерброда с колбасой и смородинового морса. Спрошу: какого цвета и вкуса для вас любовь?
- Любовь бывает разной. Про бутерброд и морс – это из постановки о детско-родительской любви и запахах детства. Мы не очень умеем выражать привязанность словами или прикосновениями, но показываем её по-другому - едой, чаем. Именно так, через быт, проявляется любовь.
Кроме любви между родителями и детьми есть сотня других ее видов.
- Что такое любовь для вас?
- Любовь для меня… с годами… любовь - это…
- Жаль, что фотограф уже ушел, я вижу на вашем лице, что хотите сказать, но не могу передать это на бумаге.
- Попробую подобрать слово…
Любовь для меня связана с нежностью. Если в бурной юности это была страсть и слезы, то чем дальше, тем больше убеждаюсь: подлинная любовь - это нежность между двумя людьми. Это значит: я хочу беречь другого - во всем.
- Какого цвета любовь?
- Сиреневая.
- Последний вопрос позаимствую из вашей знаменитой речи: нужна ли сейчас Эстонии режиссер Мари-Лийс Лилль?
- Не уверена. После начала войны перед каждой новой постановкой думаю: то, что мы сейчас делаем, действительно необходимо? Бюджет обороны надо увеличивать на неопределенный срок, мы не знаем, как все это закончится, на образование и медицину не хватает денег - так нужен ли так уж сильно спектакль?
Пока мне удавалось убедить себя, что значимые темы необходимо обсуждать разными способами. В газетном материале или лекции не донести мысль так, как в театре. Пришла к выводу, что в тревожные времена надо делать то, что умеешь лучше всего - чтобы общество функционировало, чтобы у людей не возникало желания уезжать в Испанию, чтобы не стало массовым ощущение, будто выходить из дома не стоит, потому что скоро все умрем.
Периодически, конечно, думаю всерьез: может, где-то пользы от меня было бы больше?
- Например?
- Например, в школе. Учителей не хватает. Думаю, что я справилась бы с этой работой.
- Наше интервью выходит накануне Ивановой ночи. Есть ли у вас семейная традиция, которой можно поделиться с читателями?
- Мой первый сын родился в ночь на Иванов день, а потому это и наш семейный день рождения, где детей обычно больше, чем взрослых.
Мы стали забывать старые обычаи, но благодаря детям я вновь поняла, как здорово ежегодно рассказывать малышам, что значит собирать семь видов цветов и зачем их класть под подушку. Почему надо с веткой в руке сделать семь кругов по часовой стрелке вокруг костра, и прежде, чем бросить ветку в огонь, загадать желание на новый год.
- Такой традиции я не знал.
- Надеюсь, мы ее не сами выдумали. Однажды мой партнер познакомил нас с этим обычаем, и теперь мы все этим занимаемся в Иванову ночь.
Мари-Лийс Лилль
* Родилась 23 мая 1983 года
* Окончила Таллиннский образовательный коллегиум Старого города в 2001 году, год изучала семиотику в Тартуском университете, затем поступила в театральную школу, окончила в 2006. Пять лет спустя там же получила магистерскую степень.
* 2006–2015 - актриса Драматического театра, затем - независимый режиссер и актриса.
* Лауреат премии Вольдемара Пансо (2005), Государственной премии культуры (2015), специальной премии Союза театральных деятелей (2022), премии Антса Лаутера (2023)
* Мама двоих сыновей, спутник жизни - актер Иво Ууккиви