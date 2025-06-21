- Разумеется, недовольные найдутся, вырвут цитаты из контекста, но бояться медийных скандалов не должно быть главной целью жизни. Можно ведь и с другой стороны посмотреть: быть «заграницей» - это даже круто! Это ни в коей мере не упрек жителям Нарвы из-за слабого присутствия эстонского государства и самой Эстонии. Я сама из Таллинна. Я ставлю спектакль, исходя из мечты о том, какой могла бы быть жизнь в Нарве. Хотя архитектура там и ветшает, у меня как выпускницы театральной школы есть воображение, и мне кажется, что там вполне можно было бы сделать отличный город. Главное, чтобы мы не решили, что Нарва - это слишком опасно. Эстония настолько маленькая, что невозможно провести там черту, где уже небезопасно. Если опасно - то опасно всем. Если мы собираемся жить на этом клочке земли, то должны видеть будущее во всех уголках Эстонии.