Как сообщило издание RTE в прошлый четверг, высокопоставленный представитель ЕС по внешней политике Каллас выразила мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна якобы не осознает ужасы современного мира - массовые депортации, подавление культуры и языка.

По данным RTE, Каллас сделала эти замечания во время проходивших в преддверии предстоящего саммита НАТО дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.

В ходе обсуждения рассматривались вопросы будущего НАТО, увеличения оборонных расходов стран ЕС, войны России против Украины и мирных переговоров, инициированных Трампом.

«Я хочу обратиться к нашим ирландским коллегам. Я имею в виду, что да, мир - это не значит, что человеческие страдания при этом заканчиваются, - цитирует слова Каллас RTE. - Если ты знаешь, что сдаешься, и у тебя есть агрессор, которому ты позволяешь взять все, что он хочет - это не приведет к прекращению человеческих страданий».

«Наш опыт за железным занавесом таков, что после Второй мировой войны такие страны, как Ирландия, смогли построить свое благосостояние, а для нас это означало жестокости, массовые депортации, подавление языка и культуры», - сказала Каллас.