Депутат Европейского парламента требует извинений от главы внешнеполитического ведомства ЕС, поскольку Кая Каллас выразила некомпетентную точку зрения по вопросу нейтралитета Ирландии.
Как сообщило издание RTE в прошлый четверг, высокопоставленный представитель ЕС по внешней политике Каллас выразила мнение, что политика нейтралитета Ирландии обусловлена тем, что страна якобы не осознает ужасы современного мира - массовые депортации, подавление культуры и языка.
По данным RTE, Каллас сделала эти замечания во время проходивших в преддверии предстоящего саммита НАТО дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге.
В ходе обсуждения рассматривались вопросы будущего НАТО, увеличения оборонных расходов стран ЕС, войны России против Украины и мирных переговоров, инициированных Трампом.
«Я хочу обратиться к нашим ирландским коллегам. Я имею в виду, что да, мир - это не значит, что человеческие страдания при этом заканчиваются, - цитирует слова Каллас RTE. - Если ты знаешь, что сдаешься, и у тебя есть агрессор, которому ты позволяешь взять все, что он хочет - это не приведет к прекращению человеческих страданий».
«Наш опыт за железным занавесом таков, что после Второй мировой войны такие страны, как Ирландия, смогли построить свое благосостояние, а для нас это означало жестокости, массовые депортации, подавление языка и культуры», - сказала Каллас.
«Это то, что происходит. Это тоже мир, но на самом деле это не свобода. В этом мире нет свободы выбора людей, за которую мы в ЕС боремся и которая лежит в основе самой сути ЕС», - сказал глава внешнеполитического ведомства ЕС.
Член Европейского парламента от ирландской партии Sinn Féin («Мы сами») Кэтлин Фунчион затем заявила: «Меня поразило выступление Каллас: оно показало, что она ничего не знает об истории Ирландии».
«В своей речи я подчеркнула долгую политику нейтралитета Ирландии, которую сформировали наш собственный опыт колониализма и борьбы за самоопределение, - сказала Фунчион. - Утверждение Каллас, что Ирландия просто процветала в послевоенный период без травм и угнетения, глубоко неадекватно и игнорирует наш опыт».
«Ирландия также страдала от жестокостей: от резни в Баллимерфи до Кровавого воскресенья, когда британские солдаты расстреляли невинных гражданских лиц», - сказала Фунчион.
«Наши люди подвергались наказаниям без суда и следствия, их дискриминировали при поиске жилья и работы. Особенно на севере».
«Кроме того, продолжалась постоянная борьба с подавлением ирландского языка и культуры. Об этом свидетельствует многолетняя кампания за принятие закона об ирландском языке на севере».
«Комментарии Каллас были необдуманными и глубоко игнорирующими опыт ирландского сообщества, которое до сих пор ищет справедливости», - говорится в заявлении Фунчион.
Член Европейского парламента от партии Sinn Féin добавила, что написала в бюро Каллас и требует, чтобы она взяла свои слова назад.