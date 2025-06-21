Финна подозревают в незаконном пересечении границы с РФ

Гражданина Финляндии подозревают в незаконном пересечении восточной границы в районе Париккала, пишет Yle.
Пограничное управление Юго-Восточной Финляндии вчера вечером получило сигнал тревоги от технического средства наблюдения, установленного вблизи государственной границы в районе Питкяпохья.
Пограничный патруль задержал мужчину по подозрению в нарушении государственной границы.
Его подозревают в том, что он незаконно пересек границу по суше из Финляндии в Россию и обратно.
По данному факту начато предварительное расследование.