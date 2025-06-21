Бывшего игрока сборной арестовали по делу о наркотиках и насилии

Бывший игрок амстердамского «Аякса» Квинси Промес будет экстрадирован в Нидерланды, где ему предстоит отбыть семь с половиной лет тюремного заключения за наркоторговлю и причинение тяжких телесных повреждений, сообщает Би-би-си.
На прошлой неделе в Дубае 33-летний спортсмен был арестован по запросу нидерландской полиции. Промес, сыгравший 50 матчей за сборную Нидерландов, в феврале прошлого года был признан виновным в контрабанде более тонны кокаина из Бельгии в Нидерланды в 2020 году. Суд приговорил его к шести годам заключения.
Кроме того, ему был назначен 18-месячный срок за то, что он в 2020 году ударил своего родственника в колено на семейной встрече. Однако ни по одному из этих преступлений он пока не отбывал наказание.
Представитель прокуратуры подтвердил, что Промес уже доставлен в Нидерланды. Футболист отрицает свою вину и подал апелляции по обоим делам. Где именно он будет отбывать срок - пока неизвестно.
Промес начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в клубе «Твенте», где провел три года. Затем он переехал в Россию, выступая за московский «Спартак».
После четырех лет в Москве он перешел в испанскую «Севилью», где провел один сезон, а затем вернулся в «Аякс».
В 2021 году снова подписал контракт со «Спартаком», отыграл в России еще три года, после чего в 2024 году переехал в Дубай.