Бывшего игрока сборной арестовали по делу о наркотиках и насилии

На прошлой неделе в Дубае 33-летний спортсмен был арестован по запросу нидерландской полиции. Промес, сыгравший 50 матчей за сборную Нидерландов, в феврале прошлого года был признан виновным в контрабанде более тонны кокаина из Бельгии в Нидерланды в 2020 году. Суд приговорил его к шести годам заключения.

Кроме того, ему был назначен 18-месячный срок за то, что он в 2020 году ударил своего родственника в колено на семейной встрече. Однако ни по одному из этих преступлений он пока не отбывал наказание.

Представитель прокуратуры подтвердил, что Промес уже доставлен в Нидерланды. Футболист отрицает свою вину и подал апелляции по обоим делам. Где именно он будет отбывать срок - пока неизвестно.

Промес начал свою профессиональную карьеру в 2009 году в клубе «Твенте», где провел три года. Затем он переехал в Россию, выступая за московский «Спартак».

После четырех лет в Москве он перешел в испанскую «Севилью», где провел один сезон, а затем вернулся в «Аякс».

В 2021 году снова подписал контракт со «Спартаком», отыграл в России еще три года, после чего в 2024 году переехал в Дубай.