ФОТО Более 200 машин: ретроавтомобили заполонили дороги Эстонии

Каждые пять лет эстонские любители старинной техники совместно проводят масштабную демонстрацию ретроавтомобилей.

В этом году в заезде принимают участие более 200 исторических транспортных средств. Всем участвующим транспортным средствам как минимум 35 лет, у 130 из них есть признанный черный регистрационный номер ретроавтомобиля.

В ретропробеге участвуют 145 легковых автомобилей, 61 мотоцикл, а также 28 автобусов, грузовиков и тракторов. Самые старые транспортные средства были выпущены в конце 1920-х годов, самые «молодые» - 1990 года выпуска.

Для участия в большом заезде ретроавтомобилей прибыли машины из Эстонии, Финляндии, Латвии и Германии.

Проходящий с 20 по 23 июня большой ретропробег проходит по дорогам Центральной, Западной и Южной Эстонии.

Выставки для зрителей бесплатны.