ФОТО Более 200 машин: ретроавтомобили заполонили дороги Эстонии

В рамках большого заезд ретроавтомобилей более 200 машин на протяжении четырех дней катаются по дорогам Эстонии.
Каждые пять лет эстонские любители старинной техники совместно проводят масштабную демонстрацию ретроавтомобилей.
В этом году в заезде принимают участие более 200 исторических транспортных средств. Всем участвующим транспортным средствам как минимум 35 лет, у 130 из них есть признанный черный регистрационный номер ретроавтомобиля.
В ретропробеге участвуют 145 легковых автомобилей, 61 мотоцикл, а также 28 автобусов, грузовиков и тракторов. Самые старые транспортные средства были выпущены в конце 1920-х годов, самые «молодые» - 1990 года выпуска.
Для участия в большом заезде ретроавтомобилей прибыли машины из Эстонии, Финляндии, Латвии и Германии.
Проходящий с 20 по 23 июня большой ретропробег проходит по дорогам Центральной, Западной и Южной Эстонии.
Выставки для зрителей бесплатны.
Программа на оставшиеся дни
Суббота, 21 июня
15:15 – 16:40 – ВЫСТАВКА в порту Сыру
16:40 – 17:30 – маршрут Сыру - Эммасте - Орьяку - Кассари - Ваэмда - Кяйна
17:30 – 19:00 – ВЫСТАВКА на картодроме Кяйна
Воскресенье, 22 июня
11:30 - 13:15 - сбор на аэродроме Кильтси
13:15 – 14:30 – маршрут Кильтси – Кяпла – Мартна – Кирбла – Лихула
14:30 – 15:50 – ВЫСТАВКА в Лихула, у мызы
15:50 – 17:00 – маршрут Лихула – Карузе – Ватла – Варбла – Кулли – Тыстамаа
17:00 – 17:45 – ВЫСТАВКА у мызы Тыстамаа
17:45 – 19:00 – маршрут Тыстамаа – Поотси – Кавару – Лиу – Линди – Валгеранна – Пярну
19:00 – 20:30 – ВЫСТАВКА в Пярну, на бульваре Ранна
Понедельник, 23 июня
09:30 – 10:40 – сбор на парковке торгового центра Kaubamajakas в Пярну
10:40 – 11:30 – маршрут Пярну – Килинги-Нымме
11:30 – 12:40 – ВЫСТАВКА в Килинги-Нымме, вокруг парка Туру (Пярнуская улица, 46)
12:40 – 14:00 – маршрут Килинги-Нымме – Абья-Палуоя – Халлисте – Сультси – Вильянди
14:00 – 16:00 – ВЫСТАВКА в Вильянди на Таллиннской улице