По словам дежурного полицейского участка Курессааре Райна Тийрика, около 14:00 четверо мужчин отправились на рыбалку на пластиковой лодке из порта Виртсу в сторону Куйвасту.

Пластиковая лодка, которая перевернулась на пути к острову Муху. Фото: Erakogu

Все они были трезвы и находились в спасательных жилетах. Во время движения между островами Муху и Вийрелайу в лодку по неизвестной причине начала поступать вода. В результате судно потеряло плавучесть и затонуло.

Трое из находившихся в лодке мужчин были в спасательных жилетах из пеноматериала. Один из них, 54-летний, сумел самостоятельно доплыть до берега острова Муху и сообщил о случившемся. Двоих других обнаружили в воде спасатели - их удалось благополучно поднять на борт. Один из спасенных нуждался в госпитализации из-за переохлаждения.

Четвертый участник, 38-летний мужчина, использовал автоматический надувной жилет, но тот, к сожалению, не сработал. Мужчину нашли мертвым в море, его тело было доставлено на берег.

Конец спасательной операции. Фото: Päästeamet

«Очень печальный случай: все мужчины были в спасательных жилетах, но, как видно, этого недостаточно, если снаряжение неисправно. Перед выходом в море необходимо обязательно проверять состояние всего спасательного оборудования - от жилетов до сигнальных средств и связи», - подчеркнул Тийрик.