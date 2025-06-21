Вниманию квартирных товариществ: четыре способа снизить расходы на содержание жилья

Исполнительный директор Pindi Kinnisvarahaldus Рональд Тыниссон выделяет четыре простых способа, как снизить расходы на содержание домов в квартирных товариществах (КТ).
«Мало многоквартирных домов, где хотя бы частично не заказывают услуг по содержанию недвижимости. Но зачастую КТ платят необоснованно много - это происходит из-за незнания того, как устроен бизнес по управлению и обслуживанию. Поэтому я привожу простые советы, которые гарантированно помогут уменьшить счета», - объяснил Тыниссон.
«Выбирайте фирму, которая управляет другими зданиями поблизости. Это особенно эффективно для уборки - как внутренней, так и внешней, потому что приезд на место тоже стоит денег, и немалых. Если уборочная бригада вынуждена колесить по всему городу в течение одного дня, то временные затраты на поездки становятся значительными. А платит за это, конечно же, заказчик», - сказал Тыниссон.
«Во-вторых - имеет значение размер. Это частично связано с первым пунктом, но всё же является самостоятельным фактором. Чем больше управляющая компания, тем больше бригад работает одновременно и при необходимости они могут прийти на помощь. Но еще важнее то, что у крупных компаний по содержанию жилья есть большая команда поддержки, сотрудники которой взаимно дополняют и поддерживают друг друга в интересах товариществ. Кроме того, они могут предложить дополнительные преимущества, о которых отдельное товарищество может только мечтать: например, лучшие условия страхования или сотрудничество с банками по реновационным кредитам на более выгодных условиях», - перечислил Тыниссон.
«В-третьих. Если вы выбираете все услуги у разных поставщиков, то в итоге вы обязательно заплатите на 20-30 процентов больше. В случае комплексного обслуживания, то есть при получении всех услуг от одной компании, каждая управляющая фирма готова снизить маржу, поскольку суммарный оборот и, следовательно, прибыль все равно будут выше», - заявил он.
«Четвертое, и немного интригующее - это постановка под сомнение действующих договоров на обслуживание. Именно так! Если у вас уже восемь лет действует договор на управление и обслуживание, то стоит запросить на рынке контрольные предложения. Техника развивается, рабочий процесс становится эффективнее, и сегодняшняя услуга - это совсем не то, что кустарная работа восьмилетней давности. Получение конкурирующих предложений наверняка приятно удивит товарищество, которое долгое время сотрудничало с одной и той же управляющей компанией», – добавил Тыниссон.
«Управляющий объясняет» – это ежемесячный информационный формат Pindi Kinnisvarahaldus, где просто и кратко разъясняется, что жильцам и квартирным товариществам следует учитывать в зависимости от сезона, изменений в законодательстве и других важных событий.