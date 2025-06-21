Никаких высосанных из пальца выводов: рынок квартир находится в фазе восстановления

«Конкретный признак того, что рынок находится в фазе восстановления, прямо перед нашими глазами. Никаких громких сделок или высосанных из пальца криков вроде «ого-дач-продали-на-три-штуки-больше». Несколько единичных миллионных сделок с новой недвижимостью не показывают ничего, кроме того, что у кого-то есть очень много свободных денег. Восстановление всегда начинается в Таллинне и на рынке подержанных квартир!» - заявил Сооман.

«Падение Euribor снова оживило рынок квартир в столице. Весенние месяцы 2020 года были, конечно, катастрофическими из-за Covid-19, но затем последовал очень быстрый рост активности сделок, который в тот момент называли даже бумом из-за так называемых «подъездных аукционов» и эффекта FOMO (синдрома упущенной выгоды). И вот мы сейчас, в 2025 году - менее чем на десять процентов ниже того самого бума, если сопоставить сделки на вторичном рынке Таллинна по годам. Разницы, по сути, почти нет», - сказал Сооман.