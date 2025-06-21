Холодное лето разогрело спрос на отдых за границей

Большинство туров на популярные курорты было раскуплено уже за три недели до Иванова дня. Этим летом все больше людей предпочитают заранее планировать отпуск, и из-за высокого спроса горящие предложения становятся редкостью.

Среди туристов из стран Балтии по-прежнему особенно востребованы солнечные направления: Турция, Египет, Черногория, Тунис, Албания и Греция.

Турция и Египет, с теплым климатом (+30...+35°C) и удобным форматом «все включено», больше всего привлекают семейные пары и отдыхающих с детьми.

А вот Балканы и Греция чаще выбирают друзья и пары, предпочитающие активный отдых, совмещающий пляжи, природу и культурные достопримечательности.

«Этим летом в странах Балтии погода выдалась холоднее обычного, и мы видим, что люди начинают планировать отпуск заранее - гораздо раньше, чем в прошлые годы», - говорит директор Join UP! Baltic Ауримас Янусаускас.

«Спрос высокий, поэтому надеяться на удачное предложение в последний момент уже не приходится».