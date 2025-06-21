Глава российского режима Владимир Путин проявил презрение к мирному процессу, намекнув на то, что Москва может захватить еще больше украинских территорий, в том числе город Сумы на северо-востоке страны, сообщил вчера министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.
Президент России Владимир Путин заявил на прошедшем вчера Петербургском международном экономическом форуме, что вся Украина принадлежит России.
«Куда бы ни ступила нога русского солдата - это Россия», - сказал Путин, выражая намерение оккупировать еще больше украинских земель, чем сейчас.
«Циничные высказывания Путина свидетельствуют о полном презрении к мирным усилиям США. Единственный способ заставить Россию склониться к миру - лишить ее ощущения безнаказанности», - процитировал новостной портал Unian слова Сибиги, опубликованные им на платформе X.
Сибига написал, что российский диктатор стал массовым убийцей российских солдат.
«В то время как Соединенные Штаты и весь остальной мир требуют немедленного прекращения кровопролития, главный военный преступник России обсуждает планы по дальнейшему захвату украинских территорий и уничтожению украинцев», - подчеркнул Сибига.
По словам украинского министра, среди всех вчерашних безумных заявлений Путина особенно выделяется высказывание о «ноге русского солдата».
«На самом деле повсюду, куда ступает нога русского солдата, приходят только смерть, разрушение и страдания», - отметил он.
Сибига добавил, что лидера российского режима не волнуют ни российские солдаты, ни ноги, которые украинские дроны уже оторвали.
«Он массовый убийца собственного народа. В этой бессмысленной бойне на территории Украины он уже убил миллион российских солдат, не достигнув ни одной стратегической цели. Миллион солдат, два миллиона ног».
Сибига отреагировал на заявление Путина о том, что территорией России считается всё, куда ступит нога русского солдата.
По мнению главы МИД Украины, циничные заявления Путина служат единственной цели - отвлечь внимание общественности от полного провала его почти двадцатипятилетнего правления, которое привело Россию в международную изоляцию, клуб позорных режимов вроде Северной Кореи и Ирана, и в затяжной экономический кризис, который лишь углубляется.
«Усильте поддержку обороны Украины и нанесите сокрушительный удар по российской экономике разрушительными санкциями. Признайте Россию террористическим государством. Изолируйте ее полностью. Заставьте Москву одуматься», - добавил Сыбига.