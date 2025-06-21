Президент России Владимир Путин заявил на прошедшем вчера Петербургском международном экономическом форуме, что вся Украина принадлежит России.

«Куда бы ни ступила нога русского солдата - это Россия», - сказал Путин, выражая намерение оккупировать еще больше украинских земель, чем сейчас.

«Циничные высказывания Путина свидетельствуют о полном презрении к мирным усилиям США. Единственный способ заставить Россию склониться к миру - лишить ее ощущения безнаказанности», - процитировал новостной портал Unian слова Сибиги, опубликованные им на платформе X.

Сибига написал, что российский диктатор стал массовым убийцей российских солдат.

«В то время как Соединенные Штаты и весь остальной мир требуют немедленного прекращения кровопролития, главный военный преступник России обсуждает планы по дальнейшему захвату украинских территорий и уничтожению украинцев», - подчеркнул Сибига.

По словам украинского министра, среди всех вчерашних безумных заявлений Путина особенно выделяется высказывание о «ноге русского солдата».

«На самом деле повсюду, куда ступает нога русского солдата, приходят только смерть, разрушение и страдания», - отметил он.

Сибига добавил, что лидера российского режима не волнуют ни российские солдаты, ни ноги, которые украинские дроны уже оторвали.

«Он массовый убийца собственного народа. В этой бессмысленной бойне на территории Украины он уже убил миллион российских солдат, не достигнув ни одной стратегической цели. Миллион солдат, два миллиона ног».

Сибига отреагировал на заявление Путина о том, что территорией России считается всё, куда ступит нога русского солдата.

По мнению главы МИД Украины, циничные заявления Путина служат единственной цели - отвлечь внимание общественности от полного провала его почти двадцатипятилетнего правления, которое привело Россию в международную изоляцию, клуб позорных режимов вроде Северной Кореи и Ирана, и в затяжной экономический кризис, который лишь углубляется.