В мировом рейтинге лучших городов для жизни сменился лидер

В этом году The Economist Intelligence Unit (EIU) оценивал 173 города. Они рассматривались по 30 показателям в пяти различных категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, передает YLE.
Результаты исследования опубликованы в деловом журнале Forbes.
В этот раз в рейтинге сменился лидер: датский Копенгаген занял первую строчку, опередив Вену. Австрийская столица много лет занимала первое место, а теперь делит вторую позицию с Цюрихом.
Пятерку лидеров замыкают Мельбурн и еще один представитель Швейцарии - Женева.
В топ-20 также вошел финский город: Хельсинки занял 13-е место.