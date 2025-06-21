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В мировом рейтинге лучших городов для жизни сменился лидер

Прогулочный катер перевозит туристов по каналу Нюхавн в Копенгагене.

В этом году The Economist Intelligence Unit (EIU) оценивал 173 города. Они рассматривались по 30 показателям в пяти различных категориях: стабильность, здравоохранение, культура и окружающая среда, образование и инфраструктура, передает YLE.

Результаты исследования опубликованы в деловом журнале Forbes.

В этот раз в рейтинге сменился лидер: датский Копенгаген занял первую строчку, опередив Вену. Австрийская столица много лет занимала первое место, а теперь делит вторую позицию с Цюрихом.

Пятерку лидеров замыкают Мельбурн и еще один представитель Швейцарии - Женева.

В топ-20 также вошел финский город: Хельсинки занял 13-е место. 

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