Кремль реорганизует культурный центр финно-угорских народов

С центром уже давно происходят странные вещи: например, не работает официальный сайт www.finnougoria.ru, на котором публиковались сведения о культурной жизни финно-угорских регионов России. Также в соцсети «ВКонтакте» давно не обновляется страница центра, где раньше регулярно появлялись новости и события, связанные с финно-угорскими народами.

«Деятельность центра станет более централизованной, он будет включен в состав нового Культурного центра народов России, создаваемого в Москве, - пояснила Барахова. - Ранее наш центр был филиалом Государственного Российского дома народного творчества. Новый центр народов России также станет его частью».

При этом, по словам Бараховой, координационная работа между регионами сохранится. Она уверена, что изменения повысят эффективность: не придется тратиться на аренду помещений, а также сократятся расходы на техническую и административную поддержку. За счет этого увеличится федеральное финансирование, что должно помочь реализовать новые проекты по финно-угорскому сотрудничеству.

«Финно-угорская тема прочно укоренилась в институтах Коми и дала отличные результаты. Мы продолжим развивать сотрудничество по всей России, используя новые возможности, которые открываются в Москве», - заявила Барахова.

Она также поблагодарила власти Коми за поддержку центра.