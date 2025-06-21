Кремль реорганизует культурный центр финно-угорских народов

В Сыктывкаре (Республика Коми) начата реорганизация Культурного центра финно-угорских народов России, сообщает фонд Fenno-Ugria. По словам руководителя центра Татьяны Бараховой, центр не снесут, а преобразуют, хотя среди финно-угорской общественности активно распространяется информация о его закрытии.
С центром уже давно происходят странные вещи: например, не работает официальный сайт www.finnougoria.ru, на котором публиковались сведения о культурной жизни финно-угорских регионов России. Также в соцсети «ВКонтакте» давно не обновляется страница центра, где раньше регулярно появлялись новости и события, связанные с финно-угорскими народами.
«Деятельность центра станет более централизованной, он будет включен в состав нового Культурного центра народов России, создаваемого в Москве, - пояснила Барахова. - Ранее наш центр был филиалом Государственного Российского дома народного творчества. Новый центр народов России также станет его частью».
При этом, по словам Бараховой, координационная работа между регионами сохранится. Она уверена, что изменения повысят эффективность: не придется тратиться на аренду помещений, а также сократятся расходы на техническую и административную поддержку. За счет этого увеличится федеральное финансирование, что должно помочь реализовать новые проекты по финно-угорскому сотрудничеству.
«Финно-угорская тема прочно укоренилась в институтах Коми и дала отличные результаты. Мы продолжим развивать сотрудничество по всей России, используя новые возможности, которые открываются в Москве», - заявила Барахова.
Она также поблагодарила власти Коми за поддержку центра.
Тем не менее, фактически центр прекращает существование как самостоятельное юридическое лицо, а его деятельность в Сыктывкаре будет свернута. Сотрудников увольняют, и это связывают как с необходимостью экономии, так и с тем, что тема финно-угорского сотрудничества утратила прежнее значение.
До начала войны в Украине центр был партнером Fenno-Ugria, помогал находить и направлять фольклорные ансамбли финно-угорских народов на Дни родственных народов, а также был ключевой площадкой для культурного обмена. Сайт центра играл важную роль в распространении информации о жизни финно-угорских народов.
Центр также был одним из организаторов праздников финно-угорских народов в России, но одновременно выполнял пропагандистскую функцию, формируя образ «счастливой и веселой жизни» малых народов - с песнями, танцами и ремеслами.
В последние годы внимание центра стало смещаться на проекты с участием представителей финно-угорских народов, проживающих на оккупированных территориях Украины, а также на демонстрацию «единства России» и милитаристских амбиций.
Культурный центр финно-угорских народов был создан в 2006 году по инициативе президента Владимира Путина, а указ о его учреждении был подписан в апреле 2007 года. Это стало своеобразным ответом на доклад Катрин Сакс в Парламентской ассамблее Совета Европы, в котором указывалось на плохое положение и ущемление прав финно-угорских народов в России. Центр должен был продемонстрировать заботу государства о малых народах.