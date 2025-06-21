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Полиция выясняет причины пожара в заброшенном доме

Вечером 10 июня на улице Леннуки в Таллинне горел трехэтажный заброшенный дом.

Полиция выясняет обстоятельства пожара, который произошел в начале июня в заброшенном здании в центре Таллинна на улице Леннуки.

«Полиция в рамках уголовного производства устанавливает причины и все обстоятельства произошедшего», - сообщила специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс.

10 июня в 17:13 в Центр тревоги поступил сигнал о возгорании являющегося охраняемым памятником архитектуры заброшенного трехэтажного деревянного дома на улице Леннуки в центре Таллинна.

На место прибыли спасатели Кесклинна, Лиллекюла, Ласнамяэ и Пирита. Пустующее и отключенное от электроснабжения здание горело открытым пламенем. Пострадавших нет.

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