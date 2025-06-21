Полиция выясняет причины пожара в заброшенном доме

«Полиция в рамках уголовного производства устанавливает причины и все обстоятельства произошедшего», - сообщила специалист по коммуникации Департамента полиции и погранохраны Барбара Лутс.

10 июня в 17:13 в Центр тревоги поступил сигнал о возгорании являющегося охраняемым памятником архитектуры заброшенного трехэтажного деревянного дома на улице Леннуки в центре Таллинна.