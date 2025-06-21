Хорошие новости для любителей кофе

Вместе с более высокими прогнозами урожая в регионах по выращиванию кофе инвесторы на товарных биржах уже несколько недель избавляются от кофейных контрактов.

После достижения в феврале максимума цена на кофе Robusta на Лондонской товарной бирже снизилась примерно на треть. При этом стоимость бразильского кофе Arabica с конца апреля упала почти на четверть

По данным Somar Meteoroligia, за неделю, завершившуюся 14 июня, в крупнейшем бразильском регионе по выращиванию кофе Arabica в Минас-Жерайсе выпало более 10 миллиметров в виде дождя, что на 31 процентов больше исторического среднего показателя за этот период.

Как пишет Prime Creative Media в своем обзоре процессов на мировом рынке кофе, Департамент сельского хозяйства США спрогнозировал рост урожая не только в Бразилии, но и во Вьетнаме. Согласно прогнозам, урожай Бразилии в 2025/2026 годах увеличится на полпроцента по сравнению с предыдущим годом, а урожай во Вьетнаме может вырасти на 6,9 процента. Прогнозируемый значительный рост во Вьетнаме следует после более низкого, чем прогнозировалось, урожая в сезоне 2024/2025, чему способствовала засуха, негативно сказавшаяся на основных регионах хозяйства по производству кофе Lam Dong, Dak Lak и Gia Lai.

Как в свое время с оливковым маслом, в случае с кофе изменения рыночной ситуации открывают возможность падения розничной цены

На урожай оливок в предыдущие годы также негативно повлияла засуха, однако с нормализацией погоды и ростом урожая цены в Европе начали снижаться. Правда, статистические данные указывают на то, что у нас такого существенного снижения цены на оливковое масло еще не было.

TVNET+ еще зимой писал, что резкие скачки цен на рынке кофе наблюдаются периодически. С начала восьмидесятых годов прошлого века это седьмой или восьмой раз, когда в относительно короткие сроки стоимость кофе на бирже растет примерно вдвое, а то и больше.

Любой ценовой пузырь лопнет, потому что в итоге не хватает финансовых ресурсов, чтобы его можно было раздуть еще больше