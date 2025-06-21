Михал: глава Минфина не славится щедростью, но и он говорит о пересмотре прожиточного пособия

Михал считает логичным пересмотреть размер прожиточного пособия во время переговоров по бюджету, которые стартуют в августе и продолжатся в сентябре и октябре.

«Министр финансов Юрген Лиги не славится особой щедростью, он не из тех, кто просто так раздает деньги. Поэтому если даже он признал, что прожиточное пособие отстало от реальной жизни и его нужно пересматривать, значит мы обязательно этим займемся, и затем будут приняты конкретные решения», - добавил Михал.