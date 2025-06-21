Михал: глава Минфина не славится щедростью, но и он говорит о пересмотре прожиточного пособия

Размер прожиточного пособия явно устарел, заявил премьер-министр Кристен Михал, по словам которого, об этом говорил и министр финансов Юрген Лиги, передает ERR.
Михал считает логичным пересмотреть размер прожиточного пособия во время переговоров по бюджету, которые стартуют в августе и продолжатся в сентябре и октябре.
«Министр финансов Юрген Лиги не славится особой щедростью, он не из тех, кто просто так раздает деньги. Поэтому если даже он признал, что прожиточное пособие отстало от реальной жизни и его нужно пересматривать, значит мы обязательно этим займемся, и затем будут приняты конкретные решения», - добавил Михал.
Что еще сказал премьер-министр в эфире передачи «Особый взгляд» на Радио 4 и как он прокомментировал уровень бедности в Эстонии, читайте на новостном портале Rus.ERR.