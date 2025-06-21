На обрыве Тюрисалу произошел несчастный случай

В пятницу, в 17:24, в Центр тревоги сообщили, что в Калданука-Ристи, недалеко от Кейла-Йоа, с обрыва упала женщина.

Как рассказала дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Кларика Самолберг, на месте происшествия работали профессиональные спасатели из Кейла, Палдиски и Лиллекюла, а также добровольные спасатели из Лохусалу.

Спасатели помогли поднять пострадавшую, после чего скорая доставила ее в больницу.