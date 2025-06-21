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На обрыве Тюрисалу произошел несчастный случай

Перевод: rus.postimees.ee
Обрыв Тюрисалу.

Вчера вечером с обрыва Тюрисалу упала молодая женщина, она получила травмы и была доставлена в больницу.

В пятницу, в 17:24, в Центр тревоги сообщили, что в Калданука-Ристи, недалеко от Кейла-Йоа, с обрыва упала женщина.

Как рассказала дежурный пресс-секретарь Пыхьяского спасательного центра Кларика Самолберг, на месте происшествия работали профессиональные спасатели из Кейла, Палдиски и Лиллекюла, а также добровольные спасатели из Лохусалу.

Спасатели помогли поднять пострадавшую, после чего скорая доставила ее в больницу.

Почти каждый год на обрыве Тюрисалу происходит несчастный случай, подчас заканчивающийся трагически.

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